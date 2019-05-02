Генпрокурор США отказался прийти на слушания в Палату представителей

Генеральный прокурор США Уильям Барр отказался выступить в четверг на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса по вопросу об отчёте специального прокурора Роберта Мюллера о "российском расследовании".

Он также отказался выполнить требование этого комитета и опубликовать полную, без купюр, версию отчёта Мюллера и материалов, которые служили доказательствами для команды спецпрокурора.

Комитет Палаты представителей контролируют демократы, в отличие от юридического комитета Сената, в котором Барр выступил накануне.

Как сообщил представитель министерства юстиции, стороны не договорились о формате слушаний. Демократы настаивали на том, что вопросы генпрокурору будут задавать специально приглашённые юристы, а не члены комитета. Представитель Барра назвал это беспрецедентным и ненужным шагом.

На слушаниях в Сенате в среду демократы, как и ожидалось, подвергли Барра резкой критике за его трактовку выводов, сделанных спецпрокурором в его отчёте. Генеральный прокурор в марте в своём письме Конгрессу об итогах расследования сообщил, что Мюллер отказался сделать вывод о том, препятствовал ли президент Дональд Трамп "российскому расследованию". Однако, как стало известно за день до слушаний, сам Мюллер не вполне согласился с тем, как генпрокурор изложил его выводы, из-за чего демократы в Сенате обвинили генпрокурора во введении общественности в заблуждение и попытках выгородить Трампа. Ряд демократов призвал Барра уйти в отставку, республиканцы за него вступились.

На слушаниях в Сенате Барр вновь подтвердил свою позицию о том, что для привлечения Трампа к уголовной ответственности нет оснований. Мюллер при этом в своих выводах писал, что, хотя и не выдвигает против президента обвинений в воспрепятствовании правосудию, не может и утверждать, что он не виновен.