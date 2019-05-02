"Балаболы" объявляют бойкот: ответ на слова главы "Мираторга"

С тех пор, как ввели "продовольственные антисанкции", россияне уже привыкли возвращаться из заграничных отпусков с чемоданами, набитыми сыром и хамоном. Но и этой возможности хотя бы иногда сыпать на макароны настоящий пармезан может вскоре не остаться: 25 апреля члены Национальной мясной ассоциации выступили за то, чтобы запретить россиянам ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования. Запрет поддерживают, в частности, такие крупные производители мясных продуктов, как "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком". В ответ на всплеск возмущения по этому поводу глава компании "Мираторг" Виктор Линник назвал недовольных "балаболами".



В интервью Forbes Виктор Линник заявил, что сам он никогда не ввозил из-за границы сыр и другие деликатесы:

Хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан — во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию. На прошлой неделе был на производстве хамона и сыровяленных колбас под Питером — ПИТ — отличное качество, рекомендую. Западный опыт состоит сплошь из запретов — куда нас с нашим мясом или молочкой пустили? Никуда! Нам все время дают возможность любители ВТО конкурировать на нашем рынке с импортом, а я хочу конкурировать на их рынках за их потребителя. Но доступа нам туда никто не даёт.

В Сети на эти слова отреагировали саркастическими комментариями.

​Константин Калачев

Дарю рекламный слоган для общепита: Хамон надо есть в Испании, пармезан в Италии, а борщ в нашей столовой!

Кристина Потупчик

Не покупай пармезан, не совершай ошибку.

Зачем тебе хамон, если ты кушаешь шейку?

В Европе невкусное все, особенно -- санкционка.

Только в уборную – не то, что наша тушёнка.

Артур Дмитриев

По поводу речи президента Мираторга, в которой он сказал, что хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции - я полностью согласен. И оливки есть в Греции, вино пить в Аргентине, виски в Шотландии, Колу в Америке, том-ям хлебать в Таиланде.

Пить чай в Индии, а кофе - в Бразилии, поливать мороженое кленовым сиропом в Канаде. Есть картошку в Беларуси, борщ в Украине, манты в Казахстане, хачапури в Грузии.

Ездить на Мерседесах в Германии, на Тойотах - в Японии. Носить футболки и остальные вещи в Китае и Вьетнаме, угги - в Новой Зеландии и готовить в швейцарской посуде в Швейцарии. Смотреть телевизоры и работать на ноутбуках в Малайзии.

Лечиться на нормальном оборудовании в Германии и Израиле, лекарства принимать в Индии. Играть в футбол в Англии, там же в теннис, а на коньках кататься в Голландии. Перерабатывать нефть в Норвегии, разговаривать между собой по сотовым телефонам опять же в Китае.

Счастливого человека определяет не уровень его потребления, а сочная брюква в руке, новые лапти и совместный домашний просмотр ковра в кругу семьи, в тишине, нарушаемой только любящим пощелкиванием выловленных вшей из волос впереди сидящего.

Необходимость нового запрета отечественные производители мяса и молока объясняют тем, что с заграничными продуктами в страну могут проникнуть возбудители опасных болезней у животных - например, вирус африканской чумы свиней, который распространяется в том числе и через пищу. Однако многие пользователи соцсетей считают, что речь идет о банальном протекционизме.

Андрей Ф. Бабицкий

Почитал я интервью мираторговского президента, в котором он всех называет балаболами, и решил все-таки задаться вопросом, который журналисты как-то постеснялись задать: как именно возникают вспышки африканской чумы свиней. Даже беглый поиск показывает, что в списке факторов риска импортный хамон (и вообще — частный импорт) просто отсутствует.

Поддержание АЧС происходит благодаря личным подсобным хозяйствам (где-то треть поголовья свиней в стране), а распространение — благодаря свинофермам (!!!). Больше 90% случаев передачи вируса, когда они были установлены, приходятся на три пути: транспорт, скармливание свиньям отходов, соседство с больной свиньей. Полный список шире, но все равно не включает ни хамона, ни знаменитого «французского пармезана».

Так что президент мираторга Виктор Линник мало того, что трамвайный хам, но еще и главный балабол — как будто кто-то сомневался. И «экспертами по биобезопасности» эти люди могут считаться только среди свиней.

Александр Кынев

Не африканская чума свиней, а свиньи из российского крупного бизнеса

Андрей Тесля

и ведь когда все накроется -

- в очередной раз -

- эти восхитительные животные вроде мираторговского - будут спрашивать - "за что?" и "почему?" -

- "вроде бы все так хорошо шло" -

- и нет, конкретный повод не так уж важен - важно то, что говорящий вообще не осознает ни контекста, ни аудитории - это и есть неадекватность

Вместе с тем подобные запреты действуют и во многих других странах мира, напоминает один из предпринимателей, поддержавших запрет - Вадим Дымов:

Я поддержал это решение только потому, что хочу, чтобы в Россию не попал вирус африканской чумы свиней (АЧС). В одних странах продукты проходят необходимую сертификацию, а в других — нет. Кроме того, в Европе за последние пять лет участились случаи возникновения очагов АЧС. Понятно, что никто не хочет лишить людей деликатесов, я и сам их покупаю. Но если в системе контроля есть дырки, через которые может просочиться вирус, значит, надо принимать меры. Подобные запреты есть и в других странах: попробуйте-ка ввезти палку колбасы в Америку или Австралию.

​И все же тон заявления Виктора Линника возмутил многих настолько, что в Сети стали распространяться призывы бойкотировать продукцию "Мираторга" и других компаний, поддержавших запрет на ввоз в чемоданах сыра и колбасы.

Кирилл Мартынов

Трудно будет отныне платить Виктору деньги.

Андрей Десницкий

Рядом с нами недавно открыли большой супермаркет #Мираторг. Пару раз зашел, задумывался о том, не делать ли там теперь иногда покупки.

Нет. Не делать. Никогда.

И не брать их продукцию в других магазинах ни при каких условиях.

#Мираторг, ты потерял покупателя. И уверен, что не одного.

Сергей Елкин

Хамон я не люблю, но присоединюсь к бойкоту продукции «Мираторг» и «Дымов». А неча!

Александр Недосекин

#Мираторг гуд бай. Впрочем, все члены мясной ассоциации поддерживали. Гуд бай вам, заводское мясо. Милости просим фермерское мясцо за налик. Кстати, не облагается налогами

Александр Плющев

Хороший повод, чтобы попробовать бойкотировать продукцию Мираторга. Слава богу, говна под видом мяса у нас на полках супермаркетов - завались. Потребитель найдет, из чего выбрать.

Анна Наринская

Запрет на ввоз в багаже хамона и пармезана предожили четыре компании: "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком". Их поддержал "Дымов".

Были б мы посолидарнее - смогли бы организовать бойкот продуктам этих компаний .

Привет пиарщикам Мираторг, Черкизово Premium, Группа Черкизово, РЕМИТ. Мясное производство, Велком, Дымов и лично Вадиму Дымову (слышала о нем много хорошего, поражена , что ради сомнительной выгоды он наступает на мою свободу привезти маме в подарок кусок пармезана)

В общем я лично продукты этих компаний, во всяком случае в ближайшие месяцы, покупать не буду. А если закон примут - то и вообще никогда

Наталия Осипова

В нашей деревне единственный мясной магазин - «Мираторг». Вот и представьте, каково мне.

Но. Пока намерена держать бойкот.

И колбасу, если придется, марки «Дымов» не стану покупать. Буду справляться, не хамоноборца ли колбаска.

Евгений Минченко

Введу я, пожалуй, мораторий на продукцию «Мираторг» и «Дымов».

Не люблю хамство.

Аббас Галлямов

Присоединяюсь. Первоначальная инициатива меня не возмутила - мы за последние годы и не такие видали, - но вот сегодняшние разъяснения - это уже действительно хамство. Ещё не хватало хамов своим собственным рублем поддерживать.

Глеб Павловский

присоединяюсь с центристской оговоркой - против производителей колбас, но не против самих колбас! Колбаса за производителя не отвечает! Философы, присоединяйтесь!

Вадим Малкин

А я вот не буду присоединяться к акции, при всём уважении...

Мираторг и Дымов, пусть коряво и неумело, но защищают устои, скрепы...

Это же история наша, наше всё.

Не колбаса для человека, но человек для колбасы!

Не спрашивай, что тебе дали отечественные колбасные изделия, спрашивай что ты сделал для российской колбасы!

Александр Баунов

Вообще «Мираторгу» и ко надо было на масленичной седмице разговориться, а не на светлой. Сколько бы народу присоединилось к посту. Глядишь бы и самим зачлось во искупление.

Екатерина Чевкина

Ворона и Линник

(басня)

Уж сколько раз твердили миру,

что Линник – сказочный, а фирма Мираторг –

особо не восторг.

Ворона привезла себе кусочек сыра -

ну чисто угостить, ну не разобралась,

что существует мразь.

Сошла по трапу, в сумке сыр держала, -

но тут уже, увы, не сырная держава.

Учуя сырный дух, ее остановил

один дебил.

К Вороне он вразвалочку подходит,

с Вороны глаз не сводит

и заводит:

«Какого ты тут сыр? Какого тут хамон!

Вынай все это вон!»

«Как – вон? С какого бодуна?

Пошел ты на…!»

«Ах, ты из ничего устроила истерику?!

Попробуй, падла, сыр ввезти да хошь в Америку!

Нет, хочешь кушать пармезан –

живи в стране пейзан.

А коль живешь в стране, где рубль встал с колен –

так хавай хрен!»

И наглое мурло цоп с ленты сыр – и сперло.

Был пармезан – и нет.

Зато, пока есть интернет,

Ворона каркнула во все воронье горло.

С моралью тут беда. Но вывод есть, он прост:

Вороне нашей

нужен перепост,

а фирма Мираторг останется парашей.

Позиция Виктора Линника кажется многим возмутительной еще и потому, что своим успехом управляемый им агрохолдинг во многом обязан государству: в начале апреля Forbes назвал "Мираторг" крупнейшим в отрасли получателем государственной помощи, получившим за последние годы десятки миллиардов рублей субсидий.

Кирилл Шулика

Это какой-то родственник жены Медведева, как писали, но не суть, может и просто однофамилец... Я просто после таких заявлений ни одного грамма продукции "Мираторг" не куплю. Совсем уже оборзели - живут на госдотации, на наши с вами деньги и еще в рот заглядывают.

Евгений Минченко

Почему я считаю, что собственник «Мираторга» особенно должен следить за языком и демонстрировать уважение к налогоплательщикам?

Потому что это крупнейший в стране получатель государственной помощи в сфере АПК.

Мы с вами поддержали и продолжаем поддерживать бизнес Линников на десятки миллиардов рублей.

И если у них сказать «спасибо» язык не поворачивается, то можно хотя бы не хамить.

Повлияет ли бойкот на бизнес «Мираторга»? Если и повлияет, то незначительно. Потому что он зависит не столько от потребителей, сколько от финансовой поддержки государства.

Повлияет ли скандал на имидж власти и рост антиистеблишментных настроений? Да, подольёт бензина в костёр негативных эмоций.

Создаёт ли эта история закладку для очередной кампании против премьер-министра? Несомненно. Ведь финансовая поддержка оказывается правительством.

Поэтому представителям «Мираторга» имеет смысл задуматься об информационном антикризисе. А начать с самого простого - с публичных извинений.

Александр Рыклин

На самом деле обращение "Мираторга" и ряда других компаний к правительству с просьбой еще сильнее ограничить ввоз в страну продуктов питания - идеальная иллюстрация взаимоотношений внутри классического формата "Коммерс - крыша"... Потому что нормальная "крыша", которая живет с процента от прибыли, разумеется, заинтересована в создании для своего бизнес-партнера конкурентных преимуществ. Она для этого использует любой ресурс - хоть силовой, хоть административный. "Пацаны, - говорит своим бандитам бизнесмен Тютькин, - если из гастронома "Светлячок" исчезнут котлеты Пупкина, то мы там сможем реализовывать в два раза больше продукции... Как вы этого добьетесь, не мой вопрос"... Обращение ровно такого рода поступило в правительство РФ от группы профильных бизнесменов. Но утекло в СМИ... Что вызвало скандал. И нет ничего удивительного в том, что правительство отказало - в этих обстоятельствах "крыша" тоже бы отъехала... Типа, "вы чего - спалить нас решили, подставить под засаду"?!

kazdalewski saying stuff

Мираторг "развивается" в рамках современной российской политики. На волне антисанкций и прочего импортозамещения продовольственной безопасности не нажиться может только тот, у кого нет связей (((там))) У Мираторга они, судя по всему, есть. В лучших традициях российской модернизации, от Петра до Собянина, она проводится путём выдачи особого разрешения особо приближенным лицам, которые начинают огнеметами выжигать всех, кто имеет безумие продолжать конкурентную борьбу с теми, кому Царь разрешил.



А на этой почве совершенно точно можно и радиоактивные поля освоить, и на холопов прикрикнуть. Во всяком случае, пока государь милость на гнев не сменил. В общем, пока дают, гуляем по всему буфету. Так что никакого "отдельно" тут нет: люди, которые за счёт власти зарабатывают деньги на подневольных холопах, будут этих холопов презирать, требовать от них уважения, послушания и надувать будут настолько, насколько руки дотянутся. Это всё гармоничное, единое явление "зажравшиеся при сказочном".

​Максим Дбар

Мираторгить (гл., несов. вид) – источать жирную, липкую и маслянистую влагу патриотических шаблонов, призванных объяснить, почему все вокруг должны жить плохо ради того, чтобы ты немного нажился.

Современный политический словарь, изд. 2, выстраданное и дополненное.

Многие уверены, что бойкот в любом случае не будет настолько массовым, чтобы компания ощутила его эффект.

Павел Пряников

Ведущий «Эха Москвы» Плющев призывает к бойкоту «Мираторга». Сколько услышат его призыв? 3-5 тысяч человек? Капля в море для олигархической компании. Не работают такие призывы в России, увы. Помню у креаклов примерно такую же кампанию «Я не заправляюсь на Лукойле», когда их чинуша задавил двух женщин. Ни к чему не привела кампания.

Андрей Десницкий

Тут пишут, что бойкот компании #Мираторг - полная ерунда, что им и так денег хватит, они бойкота не почувствуют.

Может быть, и так. Но надо с чего-то начинать, чтобы одним прекрасным днем компания - пусть какая-то другая - воздержалась от барского языка в общении со своими покупателями. Это еще один шаг к цивилизованному рынку, на котором вас, продавцов, много, а я, покупатель, тут один и требую уважения.

Пишут, что после ДТП на Ленинском почти десять лет назад с участием крупного чина из Лукойла тоже было много шуму, а потом все забыли. Почему все? За эти годы я на Лукойле не заправлялся ни разу... а нет, один раз был, но совсем вынужденный, стрелка на нуле и других заправок нет. Один раз за десять лет.

Почувствовал это Лукойл? Не думаю. А я почувствовал.

Хотим, чтобы олигархи нас уважали? Давайте начнем сами себя уважать. Не покупать у тех, кто нас демонстративно презирает.

А другие пишут, что бойкотировать "Мираторг" начали уже давно, хоть и по другой причине - продукция этой компании им не по карману.