"Звонили воры в законе". Строители заявили о рейдерской атаке

Московская строительная компания SDI group заявляет о захвате своего бизнеса людьми, связанными с миллиардером Год Нисановым. Из-за рейдерской атаки, по словам представителей SDI, пострадают дольщики, оплатившие квартиры в строящихся жилых комплексах в Москве и Подмосковье. Нисанов отрицает свою причастность к конфликту.



– Рабочий день у нас начинается с восьми утра. Двери были заблокированы, сотрудники пришли на работу, но не смогли попасть в здание. Затем вышел человек и сказал: сегодня вас никто не пустит, – рассказывает Регина Ишмакова, сотрудник строительной компании SDI group.



Представители SDI group предоставили Радио Свобода видео: перед входом в их офис стоят работники компании, они просят пройти хотя бы за своими личными вещами. Люди, находящиеся внутри офиса, соглашаются это сделать, но с условием, что будут пускать по очереди и с сопровождением.

На видео присутствуют сотрудники полиции, но не вмешиваются в ситуацию. Дамир Баширов, юрист, работающий с SDI group, поясняет, что офис компании охраняет ЧОП, подчиняющийся "агрессорам":



– Контракт у ЧОПа заключен с нами. То есть наш же ЧОП не пускает нас в наш офис! Мы три раза вызывали по "112" полицию. Каким-то образом каждый раз приезжал один и тот же наряд, хотя такое и невозможно. Не может же быть, что один и тот же наряд не ездит на другие вызовы, а специально ждет звонка по нашему адресу? Мы говорили полиции: это мы арендуем офис, давайте зайдем внутрь, мы покажем договор субаренды помещения. Мы имеем право отказаться от услуг ЧОПа в любой момент, и вы, как сотрудники полиции, будете обязаны вывести их из нашего офиса. Сотрудники полиции говорили: ЧОП находится тут на законных основаниях, а вы… Ну, можете здесь постоять, – рассказывает Баширов.



Таким образом, крупный столичный застройщик с 24 апреля лишился своего офиса. Представители компании говорят, что другие сотрудники полиции (не те, кто приезжали после звонков в "112") вывозили из офиса некие документы. Офис SDI group находится по адресу Кутузовский проспект, 3. На другой стороне Москва-реки – Белый дом, резиденция правительства России.



По словам представителей компании, события конца апреля – уже вторая атака на их офис. В конце января в здание напротив Белого дома зашла группа крепких мужчин (видео есть в распоряжении Радио Свобода). Они заявили, что теперь все должны выполнять указание некой женщины, не оформленной в SDI group. Как рассказывает Ишмакова, с тех пор эта женщина три месяца контролировала все операции в компании, а сейчас – распоряжается офисом.



Обе силовые акции, по версии представителей SDI group, инициированы Годом Нисановым. Нисанов занимает 37-ю строчку в списке Forbes, его состояние оценивают в 3,3 миллиардов долларов. Он владеет крупнейшими рынками и торговыми центрами столицы, а также другими активами. SDI group – компания Ильгара Гаджиева, ранее он руководил Всероссийским азербайжданским конгрессом.



Борьба за стройки



– Один из наших проектов – "ВернадSKY". Мы выступали в качестве генподрядчика, в конце января произошел конфликт с застройщиком. У SDI group с ними было множество совместных проектов, так что туда вложили большие деньги, но застройщик решил пересмотреть формат стройки. Несмотря на то, что мы предоставили документы, платежки, партнеры не согласились с суммой вложенных нами денег, – так, по словам юриста Дамира Баширова, начался этот конфликт.



"ВернадSKY" – строяйщийся 25-этажный элитный жилой комплекс в престижном районе на юго-западе Москвы. Президент SDI group Ильгар Гаджиев заявил Радио Свобода, что конфликт у его компании происходит именно с людьми Года Нисанова:



– Я три месяца пытался с ними договориться. Они угрожали через ФСБ, полицию, воры в законе мне звонили. Юридически никакого права они не имеют, но захватили компанию. Когда они увидели прибыль в сто миллионов долларов на проекте "ВернадSKY", стали пытаться забрать его, теперь захватили "Пироговскую ривьеру". Он всегда так действует, азербайджанцев запугивает. Я, наверное, единственный, кто выступил против, – рассказал Гаджиев.



По словам представителей SDI group, из-за этого конфликта могут пострадать люди, уже оплатившие квартиры в жилых комплексах "ВернадSKY" в Москве, а также "Пироговская ривьера" и "Аккорд Smart-квартал" в Подмосковье. Из-за атаки на компанию со сдачей этих объектов могут возникнуть сложности. В SDI group по этому поводу намерены обратиться к мэру Москвы и губернатору Подмосковья.



Общие дела



Представители Нисанова отрицают его причастность к ситуации. "Группа компаний "Киевская площадь" и Год Семенович Нисанов не имеют никакого отношения к ситуации, о которой вы пишете в запросе. Информация о том, что Год Нисанов каким-либо образом причастен к описываемой вами ситуации, является ложью", – заявили Радио Свобода в пресс-службе "Киевской площади", компании Года Нисанова.



Гаджиев и Нисанов в бизнесе пересекались как минимум косвенно. Жилой комплекс "ВернадSKY" SDI group строят совместно с "Илион трейд". "Илион трейд", согласно данным базы Spark, владеют родственники Захара Илиева, ближайшего партнера Нисанова. Также "Илион трейд" управляет знаменитым ТЦ "Москва" в Люблино, одним из крупных активов Нисанова.



Гаджиев вместе с Мардхаем Юшваевым, ранее работавшим в структурах Нисанова, является совладельцем компании "Аккорд спецстрой", участвующей в программе капитального ремонта жилых домов и получающей, по информации из Spark, заказы на дорожные работы в Москве.



Радио Свобода обратилось за комментарием в УВД по Центральному административному округу Москвы о событиях в офисе SDI group. В пресс-службе УВД получение запроса подтвердили, но на момент публикации статьи ответ не предоставили.