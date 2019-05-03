Госсекретарь США допустил применение военной силы в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность применения военной силы в Венесуэле в случае, если развитие событий в этой стране не оставит иного выхода. Об этом он заявил в интервью журналисту Бену Шапиро. При этом Помпео подчеркнул, что для мирного урегулирования кризиса в Венесуэле Вашингтон намерен использовать все дипломатические и политические инструменты.

Госсекретарь США уверен, что в силовых структурах Венесуэлы уже работают сотни связанных с Россией специалистов. По словам Помпео, после того, как в Венесуэлу вторглись кубинские военные, российская сторона последовала их примеру. Вашингтон не хочет допустить, чтобы страны, которые хотят подвергнуть Америку опасности, имели опорный пункт в нескольких сотнях миль от её территории, подчеркнул политик.

Около 100 российских военных прибыли в Венесуэлу в марте. В Москве и Каракасе заявили, что они будут участвовать в реализации ранее заключённых соглашений о военно-техническом сотрудничестве. В США действия Москвы резко осудили.

В Министерстве иностранных дел России сегодня заявили, что встреча Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова согласована и может состояться 6-7 мая на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии. Ожидается, что одной из тем переговоров станет ситуация в Венесуэле.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо также не исключает возможность иностранного военного вмешательства для свержения режима Николаса Мадуро. В беседе с местным изданием он уточнил, что это крайняя мера, а перехода власти нужно добиваться мирным путём.

Гуайдо утверждает, что действующего президента не поддерживают сотрудники национальной разведки. Он также призвал своих сторонников прийти в субботу к воинским частям, чтобы призвать военнослужащих присоединиться к протестующим.

Один из лидеров оппозиции Леопольдо Лопес утверждает, что общался с командирами различных родов войск, и что те якобы согласны на смещение Мадуро. Лопес рассчитывает, что действующему режиму, который он называет "узурпацией", через несколько недель придёт конец.