Госсекретарь США допустил применение военной силы в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность применения военной силы в Венесуэле в случае, если развитие событий в этой стране не оставит иного выхода. Об этом он заявил в интервью журналисту Бену Шапиро. При этом Помпео подчеркнул, что для мирного урегулирования кризиса в Венесуэле Вашингтон намерен использовать все дипломатические и политические инструменты.
Госсекретарь США уверен, что в силовых структурах Венесуэлы уже работают сотни связанных с Россией специалистов. По словам Помпео, после того, как в Венесуэлу вторглись кубинские военные, российская сторона последовала их примеру. Вашингтон не хочет допустить, чтобы страны, которые хотят подвергнуть Америку опасности, имели опорный пункт в нескольких сотнях миль от её территории, подчеркнул политик.
- Около 100 российских военных прибыли в Венесуэлу в марте. В Москве и Каракасе заявили, что они будут участвовать в реализации ранее заключённых соглашений о военно-техническом сотрудничестве. В США действия Москвы резко осудили.
В Министерстве иностранных дел России сегодня заявили, что встреча Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова согласована и может состояться 6-7 мая на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии. Ожидается, что одной из тем переговоров станет ситуация в Венесуэле.
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо также не исключает возможность иностранного военного вмешательства для свержения режима Николаса Мадуро. В беседе с местным изданием он уточнил, что это крайняя мера, а перехода власти нужно добиваться мирным путём.
Гуайдо утверждает, что действующего президента не поддерживают сотрудники национальной разведки. Он также призвал своих сторонников прийти в субботу к воинским частям, чтобы призвать военнослужащих присоединиться к протестующим.
Один из лидеров оппозиции Леопольдо Лопес утверждает, что общался с командирами различных родов войск, и что те якобы согласны на смещение Мадуро. Лопес рассчитывает, что действующему режиму, который он называет "узурпацией", через несколько недель придёт конец.
- Хуан Гуайдо, признанный США и рядом других стран легитимным главой государства, ранее объявил о вступлении протестов против президента Николаса Мадуро в решающую фазу. Он призвал армию перейти на сторону оппозиции, однако по завершении "дня протеста" 1 мая признал, что оппозиции всё ещё не хватает поддержки военных.
- В ходе массовых акций протеста в Венесуэле в среду погибли по меньшей мере два человека.
- Острая фаза противостояния продолжается в Венесуэле с января. Тогда Гуайдо обвинил Мадуро в узурпации власти и принёс присягу в качестве временного президента. Рычаги управления страной и силовыми структурами остаются в руках Мадуро, которого поддерживают Куба, Россия, Китай и Турция. США, большинство стран Латинской Америки и ЕС поддерживают Гуайдо.
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