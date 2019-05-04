Активист в Петербурге заявил в СК о нападении полиции на акции 1 мая

Координатор штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Александр Шуршев обратился в Следственный комитет (СК) с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, напавших на него во время первомайской демонстрации. Об этом сообщает "Коммерсант".

В заявлении Шуршева говорится, что полицейские напали на него со спины и силой бросили на асфальт. Активист утверждает, что получил ушиб грудной клетки. Действия полицейских зафиксированы на видеозаписи, разошедшейся по соцсетям.

Шуршев просит провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

Шуршев подал заявление в СК через правозащитную организацию "Апология протеста". Активист сейчас отбывает 10-дневный административный арест. После демонстрации 1 мая его признали виновным в организации несанкционированного митинга в рамках согласованной акции.

По словам адвоката Виталия Черкасова, заявление Шуршева подано через электронную приёмную СК. Лично принять документ сотрудники следственного отдела по Центральному району Петербурга отказались. Адвокат намерен отправить жалобу на их бездействие в СК.

1 мая в Санкт-Петербурге проходило согласованное с властями шествие "Свободному Петербургу – свободные выборы". Задержания начались сразу после старта мероприятия, как только колонна "Объединенных демократов" начала своё движение. Особое внимание полиция обращала на демонстрантов, у которых в руках были плакаты, посвящённые президенту России Владимиру Путину и исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову. Полиция действовала жёстко. Одной из участниц шествия при задержании сломали руку. По данным "ОВД-Инфо", до и во время акции задержали 68 человек.

Организаторы оппозиционного марша обратились в прокуратуру и Следственный комитет с требованием проверить действия сотрудников полиции, Росгвардии и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного. Они требуют возбудить уголовное дело по статьям о воспрепятствовании праву на свободу собраний и превышении должностных полномочий.