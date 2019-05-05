Состояние группы Queen превысило богатство Елизаветы II

Состояние ныне живущих участников британской группы Queen (в переводе – королева) превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II. Как пишет газета The Times, у участников рок-группы Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона в общей сумме почти 600 миллионов долларов, тогда как у Елизаветы II – около 500 миллионов.

The Times включила в свои расчёты Дикона, несмотря на то что он ушёл из группы после смерти вокалиста Queen Фредди Меркьюри.

Елизавета II возглавляла список самых богатых лидеров стран с 1989 по 1994 годы. Но позднее из параметров расчёта богатства убрали королевские земли и коллекции произведений искусства. После этого королева Великобритании потеряла первое место в списке. Последние годы СМИ называют самым богатым лидером – президента России Владимира Путина, хотя его состояние официально не известно.