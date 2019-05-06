Экс-координатор штаба Алексея Навального в Магнитогорске Тимофей Филатов пытается наказать сотрудников полиции, которые его избили. По словам активиста, два человека в гражданской одежде задержали его около дома и избили, ударяли по ребрам и ногам. Затем увезли в полицейский участок, где угрожали возбудить уголовное дело, и требовали предоставить информацию об участниках группы “Бузотеры” в социальной сети “ВКонтакте”.

Тимофей Филатов, администратор группы "Бузотеры", уверен, что нападение связано с его протестной деятельностью - он был организатором антикоррупционных митингов и ведет один из немногих оппозиционных пабликов в городе:

– 17 апреля мы проводили одиночные пикеты против закрытия больницы РЖД в нашем городе. Вечером этого дня мне позвонил на телефон некий человек и потребовал, чтобы я пришел в отделение полиции на улице Строителей 11. Человек не представился и не объяснил причину такого требования. Я ответил, что приду только по повестке. Звонивший сказал: “Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому”. Через два дня в девять утра ко мне приехал товарищ по имени Владислав, чтобы передать флеш-карту с информацией об административном давлении на учителей (мы сейчас расследуем незаконное увольнение педагогов, но я пока не могу рассказывать подробности этой истории). Товарищ ждал меня в своей машине во дворе дома. Я вышел, чтобы взять у него флешку. В этот момент ко мне подошел мужчина в штатском, быстро махнул удостоверением. Я попросил этого человека показать документ еще раз. Тогда силовик, матерясь и ругаясь, толкнул меня на машину Владислава и заломил мою руку. К нам подбежал еще один человек в штатском. Он орал матом и ударил меня ладонью по ребру. Второй напавший сильно пинал меня по голеням и требовал, чтобы я расставил ноги как можно шире. Я не мог этого сделать, я же не Волочкова, но этот человек в штатском продолжал меня пинать.

Он орал матом, ударил меня ладонью по ребру

​– Это происходило на глазах у Владислава?

– Он испугался и растерялся, но все видел и может подтвердить мои слова. Затем сотрудники полиции скрутили меня и потащили в машину. Там я опять попросил напавших представиться и объяснить, куда и почему они меня везут. В ответ мне сказали, что вопросы здесь задают они. Мол, мне уже звонили и предлагали по-хорошему явиться в участок, а я “надел на себя корону оппозиционера”. Во время нашей поездки сотрудники говорили, что я хочу устроить Майдан. Они матом кричали, что я в своем оппозиционном блоге пишу всякое говно о власти и совсем страх потерял. Эти люди довезли меня до отделения полиции, завели в кабинет 409. Там они меня обыскали.

​– Вы поняли, из какой они структуры?

– Они мне так и не представились. В документах, которые люди в штатском мне давали на подпись, не было их имен и званий. Зато в кабинете они опять начали говорить, что моя деятельность приведет к бунту. Оказывается, из-за нашей оппозиционной группы в России будет как на Украине. Эти сотрудники силовых структур меня постоянно оскорбляли. Я им сказал, что не собираюсь это терпеть и хочу позвонить адвокату. Один из них, который бил меня на улице по ногам, ударил меня по плечам и спросил: “Ты еще не понял разве куда попал? Сейчас уедешь на 8 лет отсюда”.

“Ты еще не понял разве куда попал? Сейчас уедешь на 8 лет отсюда”

​– Что они от вас хотели?

– Все время спрашивали о паблике “Бузотеры”, который я администрирую. Силовики требовали, чтобы я дал показания на людей, которые состоят в оппозиционной группе. У допрашивающих меня был список из 14 человек. Люди в штатском интересовались, встречался ли я с участниками паблика, каких политических взглядов они придерживаются. Я ничего об этих людях не сказал, взял 51 статью Конституции. Я в самом деле не знал пользователей, чьи фамилии они назвали.

– Какие были претензии к паблику, который вы администрируете?

– “Бузотеры” – обыкновенный оппозиционный паблик. К насилию и свержению власти мы не призываем. Я объяснял, что мы лишь выражаем свое мнение, потому что имеем на это право. Людям в штатском не нравилось, что мы там публикуем, потому что, с их точки зрения, мы все в России замечательно живем. Силовики просили рассказать, что именно меня не устраивает в российской власти. Я им ответил, что коррупция меня не устраивает. Силовики на это сказали, что люди работают и живут нормально, и я тоже должен идти работать. Они говорили, что Навальный зарабатывает большие деньги, а мы, "глупые хомячки Навального", хотим какой-то справедливости, в то время как уже без нас разобрались. Еще силовики сетовали, что мы занимаемся ерундой, поэтому им приходится с нами возиться, а не настоящих преступников ловить. Я заметил за время моей оппозиционной деятельности, что полицейские постоянно такое говорят. Еще люди в штатском требовали, чтобы я приходил в отделение полиции по первому звонку, иначе мне будет хуже. С 10 до 2 часов дня мы "беседовали" таким образом.

​– Они во время разговора продолжали вас бить?

– Меня бил только один из силовиков. Если ему не нравилось, что я отвечаю, он бил меня руками по плечам. Один раз этот человек стукнул меня по затылку.

– Вы обращались в больницу, чтобы засвидетельствовать побои?

– Врач поликлиники №1 Магнитогорска засвидетельствовал гематомы и ушибы голени. Несколько дней после нападения я ходил с трудом, хромал.

– Как вы будете добиваться наказания для людей, которые на вас напали?

Несколько дней после нападения я ходил с трудом, хромал

– Мои друзья из штаба Навального в Челябинске дали мне контакт адвоката из международной правозащитной организации "Агора". Мы с адвокатом подали заявление в СК, следователь взял у меня объяснение. Никакого ответа мы не получили.

– Группу “Бузотеры” собираетесь закрыть?

– Нет, потому что Магнитогорске почти нет оппозиционных пабликов. А люди, несогласные с действиями власти, есть. Получилось, что наша группа стала площадкой для консолидации несогласных в Магнитогорске. Некоторые граждане боятся выходить на протестные акции, но они хотят анонимно высказаться в интернете. Я считаю, что такая возможность должна быть. И мы планируем развивать паблик в региональную сеть. В Магнитогорске оппозиционеров очень мало. На них давят, их выживают и некоторым из активистов пришлось уехать. Я думаю, что меня тоже пытаются выдавить из города. На магнитогорского активиста Андрея Романова в 2011 году открыли дело по статье 282 УК РФ – (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Дело возбудили за публикацию видеоролика “Фашисты в погонах в легендарной Магнитке”. В 2014 году Романова обвинили по 280 статье УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Оппозиционер эмигрировал в Финляндию, когда понял, что его могут посадить. 8 волонтеров штаба Навального уже покинули наш город. Вообще молодежь старается уезжать из Магнитогорска в другие города и страны. Молодых людей не устраивает плохая экология, отсутствие профессиональных и политических перспектив.

​– Вы планируете уехать?

– Если окончательно пойму, что рассчитывать больше не на что, то буду думать об эмиграции. На мой взгляд, атмосфера в стране становится все более мрачной. Принимаются новые репрессивные законы. Мы движемся все быстрее к тоталитаризму. Дальше тем, кто читал роман Оруэлла “1984”, будет неинтересно. Я жду сентября, чтобы посмотреть поддержит ли народ “Умное голосование”, а потом буду принимать решение.

– Это было ваше первое столкновение с полицией?

– Нет, конечно. Я уже давно занимаюсь оппозиционной деятельностью и привык к давлению со стороны полицейских. Про Алексея Навального я узнал после массовых протестов на Болотной площади из-за фальсификации выборов в 2011 году. Когда Алексей Навальный заявил о своем участии в выборах президента России, я подумал, что, возможно, благодаря кампании Навального в стране сменится политический курс. Я принимал участие почти во всех протестных акциях последних лет. Я был организатором многих митингов, акций и пикетов. Полиция задерживала меня и арестовывала. По статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) меня приговорили к 24 часам обязательных работ. За раздачу листовок в поддержку кандидатуры Навального на выборах президента России я сутки провел за решеткой. Полицейские угрожали возбудить против меня дело по статье 280 УК РФ за раздачу агитационных материалов перед митингом с требованием освободить Алексея Навального из тюрьмы. Этот митинг прошел 7 октября 2017 года. Накануне акции меня задержали, отвезли в участок. Следователь от моего имени написал признательные показания и требовал их подписать. Я отказался и сказал, что хочу воспользоваться 51 статьей Конституции РФ и помощью адвоката. Тогда следователь ответил, что если бы я дал признательные показания, то мог бы отделаться условным сроком, а из-за того что я “препираюсь”, меня ждет реальный срок. Я не знаю, в какой стадии сейчас находится мое дело.

Полицейские угрожали возбудить на меня дело по статье 280 УК РФ за раздачу агитационных материалов перед митингом с требованием освободить Алексея Навального из тюрьмы

​– На вас раньше полицейские нападали?

– 7 мая прошлого года волонтеров штаба, которые стояли в одиночных пикетах против инаугурации Путина, забрали в отделение полиции. Мы с волонтером Ярославом поехали их выручать. Когда я был внутри отделения, один из полицейских что-то сказал охраннику. Он вышел из здания и побежал к Ярославу, который ждал меня на улице. Я выбежал за ним, потому что испугался за волонтера. Когда я подошел к Ярославу, то увидел, что охранник ругался матом на волонтера. Охранник возмущался в агрессивной форме нашими протестами против Путина. Я стал снимать охранника. Тогда он напал на меня, попытался ударить, но я увернулся. Я стал просить о помощи прохожих. Охранник быстро ушел в здание. Я пытался привлечь к ответственности этого человека, написал заявление в полицию. Но полиция ответила, что личность напавшего установить не удалось.

– Почему вы продолжаете быть активистом, несмотря на все риски и преследования?

– Я боюсь за семью, особенно за маленькую дочь. Но больше всего я боюсь того, что моей дочери придется жить в тоталитарном коррумпированном государстве, где инакомыслящего могут около дома избить и затащить в полицейскую машину. И никто за него не вступится и никто не понесет наказания. Я продолжаю жить по принципу "верь, не бойся, протестуй", потому что у меня еще есть надежда на перемены в сторону демократии, но для этого мы должны каждый день преодолевать свой страх.