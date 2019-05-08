Долгий век войны. Галина Сидорова – о проигранных сражениях

Май – это о войне. Май – о Победе. Этот месяц страна проживает под знаком 1945-го. И потому что остались ещё в живых единицы тех, кто был к ней реально причастен. И потому, что в каждой семье жива память о ком-то из родных, погибшем на фронте или выжившем, выстрадавшем ту, так тяжело доставшуюся Победу. А ещё потому, что других великих побед, которыми россиянам стоило бы гордиться – не считая разве что первого спутника и гагаринской космической одиссеи, – не просматривается ни в прошлом, ни в наступившем столетии, не говоря уже о ближайшем будущем.

Но с каждым годом всё более расчеловеченными, нарочитыми кажутся парадные мероприятия. С грохотом танков и ракетных установок по брусчатке Красной площади. С гулом военных самолетов, пролетающих над центром Москвы в опасной близости от жилых домов. С ура-патриотическими реляциями из всех государевых щелей. Всё это вообще не про то. Не про ту победу. Не про тех героев. Апофеоз "победного шоу" – георгиевские ленточки, которые особо "патриотичные" граждане прикрепляют к своей одежде, к аксессуарам или к личному автотранспорту, чтобы потом те грустно свисали с них в дождь и слякоть. Хоть бы кто задумался: раз уж так захотелось явить миру свою "причастность" к подвигам предков, так хотя бы содержи этот символ в чистоте и порядке… Линялая георгиевская ленточка – это как раз про нас нынешних. Символ того "патриотизма", в котором уже многие десятилетия прозябает страна. Символ многочисленных проигранных сражений – за лучшую жизнь, за благосостояние и права граждан, за уважение в мире, за самоуважение, наконец.

Почему в последний век российской истории всегда проигрывали люди и всегда выигрывала власть?

Россия не уникальна, многие государства переживали сложные времена, распадались, меняли названия, воевали. Но мало кому довелось прожить целый век фактически в состоянии войны. Ведь история России советского и постсоветского времени – история войны. Непрекращающейся войны власти против собственного народа. Войны, которую вело против граждан государство, советское, российское, путинское, или как там еще назвать то, которое мы имеем сегодня. Ведь если вдуматься, именно эта тихая война, у которой нет названия, унесла и искалечила самое большое количество жизней, не сопоставимых даже с жертвами, на которые обрекли наш народ несостоявшиеся захватчики. Именно жертвы этой тихой войны сегодняшняя "лжеизбранная" российская власть, хотела бы вычеркнуть из истории. Прикрываясь чужой Победой. Изобретая новые учебники, закрывая архивы, преследуя всех, кто не боится откапывать в документах крупицы исторической правды, от именитых ученых до победителей конкурса школьных проектов "Человек в истории. Россия – ХХ век".

Видимо, не повезло российским властителям с народом, раз против него они постоянно считают нужным вести войну на поражение. Причем количество жертв столь огромно, что никого особенно и не удивляет, когда историки оперируют данными, которые, бывает, расходятся на миллионы.

Гражданская война, 1918–1922 годы: 10,5 миллиона человек погибло, 2,5 миллиона вынужденно покинули страну.

Голодомор, 1932–1933: бездарная преступная аграрная политика сталинского руководства обернулась голодной смертью 8,7 миллиона человек (почти 4 миллионов – в Украине, миллиона в Казахстане, свыше 3 миллионов в России).

Политические репрессии, 1930–1956: 20 миллионов человек прошли через сталинский ГУЛАГ, из них 2 миллиона замучены, запытаны, расстреляны.

А вот "маленький пример" "военных действий" периода хрущевской оттепели": расстрел бастующих рабочих, вышедших на мирную акцию в Новочеркасске в 1962 году: при разгоне демонстрации убиты 26 человек, 87 ранено. Семеро зачинщиков забастовки приговорены к расстрелу.

Согласно данным, опубликованным в 1994 году Международным обществом прав человека в "Белой книге России", около двух миллионов человек в советские годы стали жертвами карательной психиатрии, то есть прошли через принудительное лечение, большинство по политическим мотивам.

Афганская авантюра советского руководства 1979–1989 годов унесла жизни 15 тысяч граждан, не считая тех, кто попал в плен, и тех, кто впоследствии так и не смог вернуться к нормальной мирной жизни.

Суммарные потери от двух чеченских войн в "свободные 90-е" составили от 70 до 90 тысяч человек, включая как мирное население, так и участников боевых действий с обеих сторон. То была не просто попытка федерального центра "предотвратить распад страны", задавив национальное движение. Это была демонстрация силы – сигнал всем, кто посмеет выступать против власти.

Жертв путинского режима среди российских граждан еще предстоит посчитать. Сколько их уже полегло в Украине, в Сирии, скольким гражданским активистам, правозащитникам сломали жизнь, посадили, избивали, пытали, заставили уехать из страны. Впечатление такое, что власть примеривается к карательному арсеналу своих предшественников, входя во вкус.

Так что май – ещё и повод задуматься: почему в этой другой, тихой войне власти с народом полегло больше людей, чем в той, самой страшной в человеческой истории бойне? Почему страна терпит над собой такие эксперименты и издевательства? Почему в последний век российской истории всегда проигрывали люди и всегда выигрывала власть? Может быть, потому что люди эту власть по большому счету никогда и не выбирали?

Галина Сидорова – московский журналист

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