Верховный суд Мьянмы оставил в силе приговор двоим журналистам агентства Reuters, осуждённым на семь лет тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне. Ва Лон и Сое Оо были арестованы в декабре 2017 года во время работы над материалом об убийствах мусульман в стране. Их приговорили к семи годам тюрьмы за получение секретных документов во время подготовки материала.

Журналисты свою вину отрицают. Их защита настаивает, что прокуроры не смогли доказать, что корреспонденты специально собирали секретную информацию или перенаправляли её недружественным Мьянме странам. Освободить Ва Лона и Сое Оо потребовали ООН, Евросоюз и ряд международных организаций.

В августе 2017 года исламисты из группировки Армия спасения рохинджа Аракана напали на сотрудников полиции Мьянмы и убили несколько человек. В ответ правительственные войска начали силовую операцию в штате Ракхайн на севере страны. В регионе начались преследования местных мусульман-рохинджа, около 650 тысяч из них вынуждены были бежать в соседний Бангладеш.

Ва Лон и Сое Оо расследовали причастность военных к убийству десяти мусульман на севере Ракхайна. Расследование было доведено до конца после ареста журналистов, в тексте указывается на причастность армии к преступлению, и записаны свидетельские показания участников расправы над мусульманами. В апреле материал был удостоен Пулитцеровской премии.

Решение Верховного суда Мьянмы было раскритиковано в Международном комитете защиты журналистов. В заявлении организации подчёркивается, что отказ удовлетворить апелляцию криминализирует независимую журналистику в стране.