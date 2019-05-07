Следственный комитет назвал попытку скрыть хищения нефти на сумму около миллиона рублей причиной умышленного загрязнения трубопровода "Дружба". Авария на нефтепроводе нанесла убытки на сумму в несколько сотен миллионов долларов. По делу арестованы четыре человека, двое объявлены в розыск.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что шестеро подозреваемых похитили нефть на сумму не менее миллиона рублей, после чего поставили некачественную нефть, чтобы скрыть своё преступление. Содержавшийся в некондиционной нефти хлор привёл к аварии крупнейшего магистрального трубопровода "Дружба", остановке поставок российского топлива в европейские страны и остановке одного из двух государственных белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Авария на трубопроводе произошла 20 апреля. Белорусский госконцерн "Белнефтехим" обнаружил загрязнение нефти в хлорорганическими соединенениями, из-за чего на однои из принадлежавших ему НПЗ вышло из строя оборудование. Российская "Транснефть" признала загрязнение и заявила, что оно произошло на участке Самара – Унеча.

Арестованных обвиняют в самовольное подключении к нефтепроводам или приведении их в негодность, им грозит до 6 лет лишения свободы.

Во сколько обойдётся поломка трубопровода