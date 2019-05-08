Жильцам повреждённого дома в Магнитогорске пришли штрафы за ЖКХ

Жильцам дома в Магнитогорске, частично разрушенного взрывом в декабре прошлого года, пришли счета за жилищно-коммунальные услуги с начисленными штрафами и пенями. Об этом в среду сообщила "Новая газета" со ссылкой на одного из жителей дома Сергея Балюха, который сейчас снимает другую квартиру.

Он рассказал, что пришла пеня за капитальный ремонт за период с января по апрель, а также платежи за все услуги ЖКХ. Балюх подчеркнул, что в январе администрация города обещала жильцам временно отменить все коммунальные платежи до решения вопроса с постоянным жильём.

Другим жильцам также пришли счета за газ, воду и лифты, хотя всё это отключили ещё в январе, отмечает "Новая газета".

В городской администрации заявили, что можно произвести перерасчёт за услуги, которые граждане не получили. При этом жильцам придётся платить за капитальный ремонт, поскольку они – собственники имущества, которое нужно обслуживать, заявил представитель магнитогорского управления ЖКХ.