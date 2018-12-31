В Магнитогорске рухнул подъезд дома. Трое погибших, 79 – пропали без вести

В Магнитогорске в многоэтажном жилом доме обрушился подъезд. Обнаружены трое погибших, судьба 79 человек остается неизвестной. В больницах с травмами средней тяжести находятся трое, среди них один ребёнок.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. Следственный Комитет России завел уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В связи с происшедшим в Магнитогорск отправились министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.

Здание, где произошёл взрыв, находится в центре Магнитогорска. В нём, кроме жилых помещений, также расположены офисы. В МЧС подтвердили, что в доме повреждены 48 квартир.