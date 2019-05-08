СМИ: Пол Уилан назвал свой арест российской местью за санкции

Гражданин США и ещё нескольких стран Пол Уилан считает, что его арест в России – ответ на американские санкции. Об этом сообщает журнал Foreign Policy, который приводит выдержки из писем Уилана родственникам.

В первом письме Пол Уилан якобы просит обратиться за поддержкой в компанию по производству автозапчастей BorgWarner, где он работал директором по безопасности.

"Это все на 100% связано с работой. Обратитесь в BW за поддержкой. Месть за санкции", – цитирует Foreign Policy слова Уилана, записанные адвокатами.

Брат Пола Уилана Дэвид отмечает, что семья с осторожностью воспринимает информацию, которая не исходит лично от арестованного американца, но прошлые записки, переведённые на английский со слов адвоката, оказались достоверными.

Во втором своём письме Пол Уилан допускает, что российские власти не имеют претензий конкретно к BorgWarner, но хотели нанести ущерб любой другой американской компании. Он также утверждает, что именно BorgWarner оплатила визу, по которой он прилетел в Россию на свадьбу к другу.

В BorgWarner отказываются комментировать перемещения своих сотрудников. Там также подчёркивают, что поездка Уилана не была связана с деятельностью компании, пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что из писем Уилана трудно сделать чёткие выводы. С одной стороны, они ставят под вопрос версию российской стороны о законном задержании американца за шпионаж. С другой, их опасно принимать на веру, поскольку российские силовые структуры могут диктовать Уилану, что нужно говорить.