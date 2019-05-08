Киев объявляет недействительными выданные украинцам паспорта РФ

Правительство Украины будет признавать недействительными российские паспорта, выданные украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом в среду заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, соответствующее решение в среду примет правительство Украины.
Гройсман подчеркнул, что Киев никогда не будет признавать паспорта граждан России, выданные жителям Донбасса, и обратится с такой же просьбой к другим странам.
Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш сегодня заявил журналистам, что российские паспорта, выданные украинцам в пунктах выдачи в Ростовской области, будут признаны недействительными. Именно по коду органов, выдавших паспорта, украинские власти будут выявлять такие документы, уточнил Черныш.
В пресс-службе Кремля, в свою очередь, заявили, что Россия продолжит выдавать паспорта жителям Донбасса, даже если Киев не будет их признавать.
- В конце марта в России вступил в силу закон об упрощенной выдаче паспорта жителям государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой или вооружёнными конфликтами на территории.
- 24 апреля получение гражданства на основе закона было упрощено жителям контролируемых пророссийскими сепаратистами районов на востоке Украины. Это решение раскритиковали Киев, страны Евросоюза и США. В ответ президент Владимир Путин заявил, что в Кремле обсуждают возможность упростить получение российского паспорта всеми украинцами.
- 1 мая Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства беженцами с Украины, проживавшими на территории Донбасса в 2014 году. Указ позволяет обратиться за гражданством украинцам, жившим в Донбассе до начала вооружённого конфликта и имеющим легальный статус в России. Москва настаивает, что делает это по гуманитарным соображениям.
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