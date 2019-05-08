Киев объявляет недействительными выданные украинцам паспорта РФ

Правительство Украины будет признавать недействительными российские паспорта, выданные украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом в среду заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, соответствующее решение в среду примет правительство Украины.

Гройсман подчеркнул, что Киев никогда не будет признавать паспорта граждан России, выданные жителям Донбасса, и обратится с такой же просьбой к другим странам.

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш сегодня заявил журналистам, что российские паспорта, выданные украинцам в пунктах выдачи в Ростовской области, будут признаны недействительными. Именно по коду органов, выдавших паспорта, украинские власти будут выявлять такие документы, уточнил Черныш.

В пресс-службе Кремля, в свою очередь, заявили, что Россия продолжит выдавать паспорта жителям Донбасса, даже если Киев не будет их признавать.