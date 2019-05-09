Трамп обвинил Китай в срыве сделки о предотвращении торговой войны

Президент США Дональд Трамп обвинил руководство Китая в срыве сделки о предотвращении повышения тарифов, которое может привести к торговой войне между двумя странами. Об этом он заявил на встрече с избирателями во Флориде, запись выступления выложена в его твиттере.

"Китайские лидеры нарушили условия соглашения" – заявил Трамп, "И им придётся заплатить. В этом нет ничего плохого". По его словам, после повышения тарифов Китай будет платить США 100 миллиардов долларов пошлин в год.

8 мая администрация Трампа решила увеличить с 10 до 25 пошлины на часть товаров из Китая общей стоимостью 200 миллиардов долларов. В ответ Пекин пообещал принять контрмеры. На ожиданиях торговой войны в начале мая рынки основные экономические индексы США снизились на 2 процента, а в Китае – на 5 процентов. До самого низкого уровня за месяц снизились цены на нефть. Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики с 3,5 до 3,2 процента.

В четверг в Вашингтон для продолжения переговоров прибудет вице-премьер Китая Лю Хэ. В апреле руководство Компартии обещало уступки американской стороне. Уже после этого Трамп заявил, что обсуждение идёт слишком медленно и пообещал дополнительно обложить 25-процентными пошлинами товары еще на 325 миллиардов долларов.