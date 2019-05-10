Жертва "Кэшбери" против Ольги Бузовой и Николая Баскова

Кунцевский районный суд Москвы отказал 47-летнему инвалиду детства из Анапы Дмитрию Ружникову в иске к артистам Николаю Баскову, Ольге Бузовой и ООО "Кэшбери". Ружников вложил в "финансово-инвестиционный холдинг", как именовала себя эта платформа, 880 тысяч рублей, которые многие годы копил на операцию. Через несколько недель деньги "сгорели". Пострадавший от "финансовой пирамиды" и его адвокат Тимур Маршани считают, что ответственность должны понести не только организаторы, но и рекламировавшие сомнительную структуру звезды эстрады. Отказ они оспорят в апелляции.

– Ужас, конечно, я не знаю, что теперь делать – как вернуть деньги, – не скрывает эмоций Дмитрий Ружников, несколько лет назад переехавший из Иркутска в Анапу. У него ДЦП и ряд сопутствующих заболеваний, Дмитрий перенес пять операций. – Эту сумму я собирал почти 20 лет, раньше подрабатывал бухгалтером, кое-что удавалось отложить с пенсии по инвалидности. Собрал 880 тысяч, для оплаты операции на правой ноге не хватало еще около 200 тысяч.

В "Одноклассниках" Дмитрий познакомился с женщиной, которая, узнав его историю, предложила вложить деньги в "Кэшбери", где она работала менеджером. Дмитрий поначалу не поверил и стал искать информацию в интернете.

– Такая мощная реклама была, ролики с Басковым, Меладзе и Бузовой крутились – повелся на обещания. Решил таким образом заработать недостающую сумму. А через две недели мой личный кабинет на сайте "Кэшбери" оказался заблокирован, он просто исчез, – рассказал Дмитрий Радио Свобода.

"Кэшбери" – одна из самых масштабных финансовых пирамид, выявленных за последние годы

Осенью 2018 года Центробанк сообщил о явных признаках финансовой пирамиды в деятельности группы компаний, действующих под брендом "Кэшбери". Регулятор выяснил, что организация не ведет фактической деятельности, однако обещает вкладчикам до 600% годовых, не имея лицензии на привлечение средств. Директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях прямо заявил СМИ, что "Кэшбери" – одна из самых масштабных финансовых пирамид, выявленных за последние годы.

По оценкам экспертов, деньги туда (общую сумму оценивают до 3 млрд рублей) отдали от десятков тысяч до почти 400 тысяч россиян – это стало возможным благодаря крайне агрессивной рекламной кампании в интернете и СМИ. Например, семинары "Кэшбери" рекламировало официальное издание правительства – "Российская газета", а гимн компании спел Николай Басков.

На мероприятиях выступали Анфиса Чехова, Валерий Меладзе, их рекламировала Ольга Бузова. В одночасье громко заявившая о себе платформа привлечения инвестиций рухнула: ее глава Артур Варданян заявил о прекращении работы сервиса.

– Решение суда первой инстанции об отказе в иске к "Кэшбери", Бузовой и Баскову было абсолютно немотивированным, законных оснований для отказа нет. Надеялись, что суд примет решение, отвечающее интересам справедливости. Помимо рекламировавших артистов иск был к женщине, которой Рушников перевел деньги под платформу "Кэшбери". Она, как и другие представители, так называемые коммивояжеры, рекламировали данную структуру, завлекали адептов обещанием огромного роста доходов, – говорит адвокат Тимур Маршани.

Для придания видимости экономической деятельности и привлечения вкладчиков, продолжает защитник, "Кэшбери" использовало криптовалюту, которая на деле была ценной только для оказавшихся внутри структуры людей – спросом на реальном финансовом рынке она не пользовалась.

СКР не предпринимает реальных шагов, чтобы защитить десятки тысяч россиян

– Все просто: каждый последующий вкладчик своими деньгами рассчитывался с предыдущим. В какой-то момент этот "финансовый Вавилон" рухнул. При этом Следственный комитет России не предпринимает реальных шагов, чтобы защитить поверивших в рекламу десятки тысяч россиян, – продолжает юрист. – Мы ждем привлечения к ответственности не только реальных организаторов "Кэшбери", но и рекламировавших его артистов за распространение недостоверных сведений.

По мнению адвоката, артисты откровенно обманывали своих поклонников, расписывая преимущества "денежного дождя" от "Кэшбери". За это они, очевидно, получили большие гонорары.

– Понятно, что Бузовой интересен любой пиар, но Басков – это "золотой голос России", народный артист Чеченской Республики. Почему человек с претензией на особый талант безнаказанно рекламирует мошенников и весьма сомнительные финансовые инструменты? – рассуждает Тимур Маршани. – К сожалению, репутация для таких людей заключается только в том, чтобы спеть песню, за которую они получат огромный гонорар. Вот и все.

Агрессивная реклама вместе с выступлениями популярных артистов были весьма убедительны

По словам Маршани, кто-то осуждает его доверителя Рушникова и всех клиентов финансовых пирамид: мол, хотели быстро заработать и должны были понимать риск, на который идут. Но, возражает он, среднестатистический россиянин не обладает достаточными знаниями, чтобы отличить реально работающий холдинг от финансовой пирамиды, а агрессивная реклама вместе с выступлениями популярных артистов выглядели весьма убедительно.

– Почему он вложил деньги в "Кэшбери"? Потому что Басков поет их гимн, потому что Бузова рассказывает, как зарабатывают на этом, – говорит адвокат.

Оставшийся без денег Дмитрий Рушников уже обращался во все возможные инстанции – от местной администрации до МВД и прокуратуры. Но отовсюду приходят отписки: никто вас за руку не тянул, сами решили вложиться. И потеряли все.

– Уверен, что участвующие за гонорары в рекламе финансовых пирамид так называемые звезды, лидеры общественного мнения, тоже должны нести ответственность. Но пока в России, насколько я знаю, таких прецедентов не было, – рассказывает директор Краснодарского регионального общественно-государственного компенсационного фонда по защите прав инвесторов Михаил Велигодский.

По его словам, после просмотра рекламы "Кэшбери" действительно могло показаться, что организация ведет реальную экономическую деятельность для получения прибыли. Речь шла о собственной криптовалюте, а также выдаче микрозаймов.

– Вроде все логично: человек отдает деньги под 1% в день, а "Кэшбери" выдает микрозаймы под 2%. Я сам, чтобы убедиться в работе этого механизма, несколько раз попытался взять микрозайм и через сайт "Кэшбери", и в краснодарском офисе. Мне его не дали. Зачем выдавать кредит, пусть и под "грабительские" 2% в день, если финансовой пирамиде просто не нужны заемщики? Данная схема была обманкой для создания видимости экономической деятельности без ее реального ведения, – уточняет эксперт.

На конференции "Кэшбери" в Сочи в сентябре 2018 года говорили, что в организации состояло 370 тысяч вкладчиков-инвесторов, внесших средства под 1%. Для реальной работы платформы лиц, желающих получить микрозайм от "Кэшбери" под 2%, должно быть в два раза меньше – минимум 185 тысяч. Но такого количества реальных людей, взявших микрозайм под 2% в день, просто нет.

Разрушаются семьи, потому что внук, супруг или дочка поверили рекламе и отнесли мошенникам накопления всей семьи

– Социологи последние десять лет говорят, что мы доверяем узкому кругу людей – самым близким и родным. Условный внук, начитавшись рекламы подобных пирамид, приходит к бабушке и говорит: давай вложим сбережения туда, я разобрался, как это работает. А потом пирамида сыплется как карточный домик, в семье происходит трагедия, – продолжает Михаил Велигодский. – Именно так, через горизонтальные близкие связи, сегодня действуют мимикрирующие под сетевой маркетинг финансовые пирамиды. Разрушаются семьи, потому что внук, супруг или дочка поверили рекламе и отнесли мошенникам накопления всей семьи.

Когда мы даем деньги в долг, то соизмеряем финансовые возможности попросившего, поясняет эксперт. "Мы знаем этого человека, степень его ответственности и примерные доходы. Вкладывая деньги в кредитно-потребительский кооператив или другую структуру, мы также фактически "даем в долг" и должны удостовериться в том, что деньги смогут и захотят нам вернуть, – считает он. – Во время финансовых кризисов даже кажущиеся надежными структуры, работавшие до этого не один год, могут оказаться в затруднительной ситуации и пойти по пути финансовых пирамид".