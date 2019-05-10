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Общество

Жертва "Кэшбери" против Ольги Бузовой и Николая Баскова

Офис компании "Кэшбери" в Ставрополе

Кунцевский районный суд Москвы отказал 47-летнему инвалиду детства из Анапы Дмитрию Ружникову в иске к артистам Николаю Баскову, Ольге Бузовой и ООО "Кэшбери". Ружников вложил в "финансово-инвестиционный холдинг", как именовала себя эта платформа, 880 тысяч рублей, которые многие годы копил на операцию. Через несколько недель деньги "сгорели". Пострадавший от "финансовой пирамиды" и его адвокат Тимур Маршани считают, что ответственность должны понести не только организаторы, но и рекламировавшие сомнительную структуру звезды эстрады. Отказ они оспорят в апелляции.

– Ужас, конечно, я не знаю, что теперь делать – как вернуть деньги, – не скрывает эмоций Дмитрий Ружников, несколько лет назад переехавший из Иркутска в Анапу. У него ДЦП и ряд сопутствующих заболеваний, Дмитрий перенес пять операций. – Эту сумму я собирал почти 20 лет, раньше подрабатывал бухгалтером, кое-что удавалось отложить с пенсии по инвалидности. Собрал 880 тысяч, для оплаты операции на правой ноге не хватало еще около 200 тысяч.

Дмитрий Ружников копил на операцию почти 20 лет
Дмитрий Ружников копил на операцию почти 20 лет

В "Одноклассниках" Дмитрий познакомился с женщиной, которая, узнав его историю, предложила вложить деньги в "Кэшбери", где она работала менеджером. Дмитрий поначалу не поверил и стал искать информацию в интернете.

– Такая мощная реклама была, ролики с Басковым, Меладзе и Бузовой крутились – повелся на обещания. Решил таким образом заработать недостающую сумму. А через две недели мой личный кабинет на сайте "Кэшбери" оказался заблокирован, он просто исчез, – рассказал Дмитрий Радио Свобода.

"Кэшбери" – одна из самых масштабных финансовых пирамид, выявленных за последние годы

Осенью 2018 года Центробанк сообщил о явных признаках финансовой пирамиды в деятельности группы компаний, действующих под брендом "Кэшбери". Регулятор выяснил, что организация не ведет фактической деятельности, однако обещает вкладчикам до 600% годовых, не имея лицензии на привлечение средств. Директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях прямо заявил СМИ, что "Кэшбери" – одна из самых масштабных финансовых пирамид, выявленных за последние годы.

По оценкам экспертов, деньги туда (общую сумму оценивают до 3 млрд рублей) отдали от десятков тысяч до почти 400 тысяч россиян – это стало возможным благодаря крайне агрессивной рекламной кампании в интернете и СМИ. Например, семинары "Кэшбери" рекламировало официальное издание правительства – "Российская газета", а гимн компании спел Николай Басков.

"Золотой голос России" Николай Басков
"Золотой голос России" Николай Басков

На мероприятиях выступали Анфиса Чехова, Валерий Меладзе, их рекламировала Ольга Бузова. В одночасье громко заявившая о себе платформа привлечения инвестиций рухнула: ее глава Артур Варданян заявил о прекращении работы сервиса.

– Решение суда первой инстанции об отказе в иске к "Кэшбери", Бузовой и Баскову было абсолютно немотивированным, законных оснований для отказа нет. Надеялись, что суд примет решение, отвечающее интересам справедливости. Помимо рекламировавших артистов иск был к женщине, которой Рушников перевел деньги под платформу "Кэшбери". Она, как и другие представители, так называемые коммивояжеры, рекламировали данную структуру, завлекали адептов обещанием огромного роста доходов, – говорит адвокат Тимур Маршани.

Адвокат Тимур Маршани вместе с Дмитрием Ружниковым
Адвокат Тимур Маршани вместе с Дмитрием Ружниковым

Для придания видимости экономической деятельности и привлечения вкладчиков, продолжает защитник, "Кэшбери" использовало криптовалюту, которая на деле была ценной только для оказавшихся внутри структуры людей – спросом на реальном финансовом рынке она не пользовалась.

СКР не предпринимает реальных шагов, чтобы защитить десятки тысяч россиян

– Все просто: каждый последующий вкладчик своими деньгами рассчитывался с предыдущим. В какой-то момент этот "финансовый Вавилон" рухнул. При этом Следственный комитет России не предпринимает реальных шагов, чтобы защитить поверивших в рекламу десятки тысяч россиян, – продолжает юрист. – Мы ждем привлечения к ответственности не только реальных организаторов "Кэшбери", но и рекламировавших его артистов за распространение недостоверных сведений.

По мнению адвоката, артисты откровенно обманывали своих поклонников, расписывая преимущества "денежного дождя" от "Кэшбери". За это они, очевидно, получили большие гонорары.

– Понятно, что Бузовой интересен любой пиар, но Басков – это "золотой голос России", народный артист Чеченской Республики. Почему человек с претензией на особый талант безнаказанно рекламирует мошенников и весьма сомнительные финансовые инструменты? – рассуждает Тимур Маршани. – К сожалению, репутация для таких людей заключается только в том, чтобы спеть песню, за которую они получат огромный гонорар. Вот и все.

Агрессивная реклама вместе с выступлениями популярных артистов были весьма убедительны

По словам Маршани, кто-то осуждает его доверителя Рушникова и всех клиентов финансовых пирамид: мол, хотели быстро заработать и должны были понимать риск, на который идут. Но, возражает он, среднестатистический россиянин не обладает достаточными знаниями, чтобы отличить реально работающий холдинг от финансовой пирамиды, а агрессивная реклама вместе с выступлениями популярных артистов выглядели весьма убедительно.

– Почему он вложил деньги в "Кэшбери"? Потому что Басков поет их гимн, потому что Бузова рассказывает, как зарабатывают на этом, – говорит адвокат.

Оставшийся без денег Дмитрий Рушников уже обращался во все возможные инстанции – от местной администрации до МВД и прокуратуры. Но отовсюду приходят отписки: никто вас за руку не тянул, сами решили вложиться. И потеряли все.

– Уверен, что участвующие за гонорары в рекламе финансовых пирамид так называемые звезды, лидеры общественного мнения, тоже должны нести ответственность. Но пока в России, насколько я знаю, таких прецедентов не было, – рассказывает директор Краснодарского регионального общественно-государственного компенсационного фонда по защите прав инвесторов Михаил Велигодский.

По его словам, после просмотра рекламы "Кэшбери" действительно могло показаться, что организация ведет реальную экономическую деятельность для получения прибыли. Речь шла о собственной криптовалюте, а также выдаче микрозаймов.

– Вроде все логично: человек отдает деньги под 1% в день, а "Кэшбери" выдает микрозаймы под 2%. Я сам, чтобы убедиться в работе этого механизма, несколько раз попытался взять микрозайм и через сайт "Кэшбери", и в краснодарском офисе. Мне его не дали. Зачем выдавать кредит, пусть и под "грабительские" 2% в день, если финансовой пирамиде просто не нужны заемщики? Данная схема была обманкой для создания видимости экономической деятельности без ее реального ведения, – уточняет эксперт.

На конференции "Кэшбери" в Сочи в сентябре 2018 года говорили, что в организации состояло 370 тысяч вкладчиков-инвесторов, внесших средства под 1%. Для реальной работы платформы лиц, желающих получить микрозайм от "Кэшбери" под 2%, должно быть в два раза меньше – минимум 185 тысяч. Но такого количества реальных людей, взявших микрозайм под 2% в день, просто нет.

Разрушаются семьи, потому что внук, супруг или дочка поверили рекламе и отнесли мошенникам накопления всей семьи

– Социологи последние десять лет говорят, что мы доверяем узкому кругу людей – самым близким и родным. Условный внук, начитавшись рекламы подобных пирамид, приходит к бабушке и говорит: давай вложим сбережения туда, я разобрался, как это работает. А потом пирамида сыплется как карточный домик, в семье происходит трагедия, – продолжает Михаил Велигодский. – Именно так, через горизонтальные близкие связи, сегодня действуют мимикрирующие под сетевой маркетинг финансовые пирамиды. Разрушаются семьи, потому что внук, супруг или дочка поверили рекламе и отнесли мошенникам накопления всей семьи.

Когда мы даем деньги в долг, то соизмеряем финансовые возможности попросившего, поясняет эксперт. "Мы знаем этого человека, степень его ответственности и примерные доходы. Вкладывая деньги в кредитно-потребительский кооператив или другую структуру, мы также фактически "даем в долг" и должны удостовериться в том, что деньги смогут и захотят нам вернуть, – считает он. – Во время финансовых кризисов даже кажущиеся надежными структуры, работавшие до этого не один год, могут оказаться в затруднительной ситуации и пойти по пути финансовых пирамид".

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