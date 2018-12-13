Калининградский предприниматель Игорь Плешков готов заплатить за Алексея Навального штраф в 1 миллион рублей, если тот проиграет в суде генералу Виктору Золотову, директору Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). Радио Свобода расспросило бизнесмена, почему он решил поддержать российского оппозиционного политика, с которым даже не знаком лично.

​В августе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Росгвардия закупает товары для своих нужд по ценам, завышенным в три раза, а глава ведомства Виктор Золотов присвоил миллиарды рублей.​ После этого Золотов вызвал Навального на "дуэль", где грозился сделать из него "отбивную", а тот, в свою очередь, пригласил его на дебаты. Не случилось ни того, ни другого. 11 декабря Золотов подал иск в суд о защите чести и достоинства на 1 миллионов рублей. Деньги в случае выигрыша он пообещал перечислить детскому дому.

Владелец калининградской компании по производству бетона "Томас Бетон", оппозиционер и спонсор Постинтеллектуального форума Кафки и Оруэлла Игорь Плешков уверен, что в суде Навальный Золотову проиграет. Долгие годы предприниматель ведет свою борьбу с властью, а потому, по его словам, он поможет Навальному, чтобы восстановить справедливость:

Мы уже достигли дна. Но самое страшное, что снизу нам еще постучат

– История с Навальным, безусловно, пример несправедливости. Всем очевидно, что хищения есть. Золотов должен извиниться, подать в отставку, лечь на дно. Но человек продолжает идти в бой, используя всю силу репрессивной машины силовых структур, которая у него есть. Вообще смешно, когда генерал, как он себя называет, боевой, вызывает на дуэль обычного гражданина своей страны. И когда обращается в суд о защите чести и достоинства, когда все прекрасно понимают, что он неправ. И самое ужасное, что он этот суд выиграет.

– Поэтому вы и решили заплатить штраф за Навального?

– Думаю, если Навальный проиграет этот суд, лишнего миллиона, скорей всего, у него не будет. Тем более, совсем недавно он вышел из заключения. С Навальным мы лично не знакомы, но я его уважаю. И у меня есть гражданская позиция, я недоволен сложившейся ситуацией с коррупцией в нашей стране, поэтому готов выплатить компенсацию Золотову за Навального.

– Не боитесь, что это воспримут как ваш личный пиар? Вы ведь и политик тоже.

– Если бы я хотел пиара, то заказал был хорошую рекламную кампанию за эти деньги. Но выборов в ближайшее время не предвидится, к чему пиар? Про себя скажу, что у меня обостренное чувство справедливости. А справедливости давно в нашей стране нет. У кого ствол больше, тот и прав. Не хотелось бы сравнивать несравнимые вещи, но ведь те расстрельные приговоры 37 года тоже имели судебные решения. Их жертвы были амнистированы спустя большой период времени.

Нет ничего сложнее, чем конкурировать с другими, когда ты живешь по закону, а твои конкуренты живут вне его

Сегодня похожие вещи происходят и с нами. Настанет момент, что кто-то скажет: да, Росгвардия в лице Золотова закупала товары по завышенным ценам, да, деньги выводились через подставные компании, но это будет уже после того, как кто-то пострадает. Как это было с Болотным делом. Мы уже достигли дна. Но самое страшное, что снизу нам еще постучат.

– Вы считаете себя оппозиционером?

– В первую очередь, я чувствую себя предпринимателем и гражданином своей страны, который отстаивает свои права, данные Конституцией и государством. Я родился в России, живу в России, люблю свою родину и буду здесь жить. Я не хочу жить за границей. Но сегодня мы видим, что у государства нет стратегии развития, драйверов роста. Мы как на спасательном плоту в открытом океане, задача – выжить. Но хочется жить, а не выживать. Я не могу так говорить о себе, я достаточно обеспеченный человек, по современным меркам можно даже сказать, богатый, но я же живу в социуме, общаюсь с подчиненными, вижу, как живет область. Все это вызывает очень много вопросов.

​Коррупция сегодня у нас в масштабах государства

– Что для вас сегодня самое сложное в построении бизнеса?

– Владельцем и генеральным директором компании "Томас Бетон" я являюсь с 2003 года. И могу сказать, что с каждым годом вести бизнес в России становится все сложнее и сложнее. Есть такое выражение: "Друзьям – все, врагам – закон". Нет ничего сложнее, чем конкурировать с другими, когда ты живешь по закону, а твои конкуренты живут вне его. Ну, например, хочешь возить по дорогам с перегрузом – плати взятки контролирующим организациям. У тебя получится совсем другая экономика. Некоторое время назад мы активно боролись с перегрузами на дорогах, столкнулись с проблемами с ГИБДД.

Это был период правления Цуканова (Николай Цуканов, экс-губернатор Калининградской области –​ РС), самый сложный для меня период. Он человек злопамятный. Хотя я вообще считаю, что политик должен быть вне эмоций, а тем более политик такого уровня, как губернатор. Но у нас, к сожалению, другие истории. В конце 2011 года, когда я получил заключение Земельного комитета о переводе земельного участка в Черняховском районе, где я являюсь недропользователем, из земли сельхозназначения в земли промышленного назначения, должно было выйти постановление правительства. Но оно долгое время не выходило. И мне указали, что есть такса – тариф, то есть ты должен принести 10 миллионов рублей, чтобы твою землю перевели. Я отказался, обратился в суд. После этого меня стали пытаться прижать к ногтю.

За годы работы были угрозы, попытки рейдерского захвата, вымогательство. После той борьбы против перегрузов мне к дому подбросили ржавую гранату и баранью голову. Это произошло в мой день рождения. Кто это сделал, я знаю – бывшие полицейские, они тогда пытались контролировать рынок перевозок.

С большой конкуренцией сталкивались мы и при строительстве стадиона к Чемпионату мира по футболу на острове Октябрьский. Тогда многие хотели получить этот заказ.

– Со сменой губернатора ситуация изменилась?

– Сегодня в режиме очень жесткой конкуренции работают все предприниматели. На строительном рынке зачастую демпинг доходит до того, что цена продаваемой продукции равна ее себестоимости. Люди на тендерах очень сильно опускают цену, потому что у многих запущена пирамида: не успел достроить один объект, а уже не хватает денег на другой. Многие строительные компании заканчивали банкротством.

Сегодня репрессивная машина работает так, чтобы загнать человека в угол

Сложная ситуация с госконтрактами: организации которые заходят на субподряд к компаниям, которые получили госконтракт, очень часто своих денег не получают. Если генподрядчик на тендере снижает на 30-40 процентов цену ниже первоначальной стоимости, за счет чего он может построить? Только за счет того, что кому-то он недоплатит. Это достаточно распространенное явление.

Законы с каждым днем все жестче. В стране активно растет штрафная экономика, повышают сборы и штрафы. И зачастую штрафы несоизмеримы с теми правонарушениями, которые ты совершил. И не всегда оправданы. Вот пример: уже три месяца как мы получаем "письма счастья" за якобы отсутствие приборов учета системы "Платон" на наших машинах. Но приборы установлены. Более того, деньги со счета ежедневно списываются. Но штрафы приходят. С чем это связано, я не знаю. Либо система работает несовершенно, либо это делается специально, чтобы ослабить бизнес. А теперь представьте: у меня сорок таких автомобилей, а штраф 10 тысяч рублей за одну и каждый день. Мы будем разбираться, обращаться в суд.

Сегодня репрессивная машина работает так, чтобы либо загнать человека в угол, сделать из него легкоуправляемого, либо создать столько проблем, что он из них не сможет выкарабкаться. А если лишить его финансовой опоры, человек уже может меньше сделать. Например, не может полноценно пойти на выборы, вложиться в свою избирательную кампанию.

– Но власти чуть ли не ежедневно докладывают о борьбе с коррупцией.

– Я принципиально против взяток, никому никогда не заплатил ни рубля взятки. И живу по закону. Но коррупция сегодня у нас в масштабах государства. Возвращаясь к конфликту Золотов-Навальный, видно, что закупки делались у одного предприятия без тендеров и конкурсов, по явно завышенной цене. Это видно невооруженным глазом, не говоря уже об экспертной оценке. И это в силовом ведомстве, которое должно соблюдать исполнение законодательства РФ в первую очередь. Так и хочется сказать: а судьи кто?

Многие предпочитают "выходить на баррикады" только в своих головах и на своих кухнях

Показательный пример коррупции в Калининграде – здание Балтийского бизнес-центра на Московском проспекте в Калининграде. Мы купили здесь этаж. Когда здание проектировалось. оно должно было иметь 12 этажей, пять лифтов и подземную парковку. Это был проект, под который выдавалось разрешение на строительство и заключались первые договоры долевого участия. Строил его друг тогдашнего мэра города Александра Ярошука. Однако на выходе цокольный этаж превратился в торговые площади, здание стало 15-этажным, вместо пяти лифтов осталось три, парковок нет, хотя деньги на парковочные места собрали. На примере одного здания вся строительная индустрия Калининграда – документы переделываются на ходу. Куда ни ткни, везде у нас "никогда такого не было и вот опять". Наш конфликт – собственников здания с управляющей компанией – длится до сих пор.

Предприниматели в большинстве своем умные, грамотные и порядочные люди. Но, к большому сожалению, многие предпочитают "выходить на баррикады" только в своих головах и на своих кухнях. Они стараются дистанцироваться от политики, находиться вне ее. Это возможно, если не высказывать свою точку зрения, погрузиться в свой бизнес, стараться дружить со всеми ветвями власти. Есть люди, у которых это получается.

​Не боятся только дураки

– Вы не боитесь вступать в конфронтацию с властью?

– Не боятся только дураки. Безусловно, у меня есть семья, дети, предприятие. Триста человек в моей компании – их жизнь зависит от управленческих решений, которые я приму. Но молчать и изображать, что существующие проблемы меня это не волнуют, я просто морально не могу.

– Поэтому вы пошли в политику?

– Сегодня у общества есть большой запрос на перемены. В 2016 году я избирался от КПРФ в городской совет депутатов, недавно ушел оттуда и возглавил отделение партии "Яблоко". Идеалы этой партии мне близки. В будущем будет полномасштабная выборная кампания – и в областную думу, и в Госдуму. Думаю, в 2021 году на выборах мы покажем хороший результат.

– Вы спонсируете региональный Постинтеллектуальный Форум имени Кафки и Оруэлла. Последние годы без "сюрпризов" там не обходится.

Я думаю, что экономика будет стагнировать, напряжение в обществе будет расти. Останется только поднести спичку к пороховому складу

– Да. я делаю это. И многим форум нравится – тем, кто понимает. Но есть и много тех, кого форум сильно раздражает. Действительно, у нас в последние годы ни одно мероприятие еще не заканчивалось без какого-то форс-мажора. То у нас нападение казаков, то участникам форума колеса ночью порезали. В этом году было вообще шоу с привлечением полиции, участники были названы наркоторговцами.

У меня есть определенная информация, кто интересант. Доказать это пока нельзя, поэтому называть не буду.

Такие истории, как с Навальным и Золотовым, безусловно, очень сильно раздражают. Пока у народа еще было что-то в холодильнике и к концу месяца что-то оставалось в кошельке, он еще спокойно на это смотрел. Но сейчас, когда люди видят, что их уровень доходов падает катастрофически быстро, и неизвестно, что будет дальше, они это терпеть не будут.

Я думаю, что экономика будет стагнировать, напряжение в обществе будет расти. Останется только поднести спичку к пороховому складу. Что это будет, предположить сложно. Возможно, еще одно выступление Золотова, где он пообещает из кого-то сделать отбивную котлету, или арест активиста – никто не знает, что может заставить общество всколыхнуться. Но то, что напряжение растет, это очевидно. И если в ближайшее время гайки не начнут опускаться, ничего хорошего не будет.