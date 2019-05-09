Корпорация Би-би-си уволила ведущего радиостанции Би-би-си 5 Дэнни Бейкера из-за твита о королевском младенце. Он опубликовал фотографию пары, держащую за руки одетого шимпанзе с подписью "королевский младенец покинул роддом".

"Только что уволили с Би-би-си 5," — написал 61-летний журналист в твиттере в четверг. Запись, за которую его уволили, была удалена.

Многие из 500 тысяч читатели Бейкера обвинили его в расизме. Накануне британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган показали публике родившегося 6 мая сына Арчи Харрисона. Супруга принца Гарри стала первым в истории членом британской королевской династии с африканскими корнями.

Ведущий Би-би-си заявил, что не вкладывал в свою запись такой смысл и извинился за неё. Он заявил, что расистская коннотация не могла прийти ему в голову, так как его "мозг этим не заражён".

Бейкер работает в журналистике с 1989 года, он вёл на радио еженедельное шоу. "Дэнни — блестящий ведущий, но больше не будет участвовать с нами в еженедельной программе", — заявил представитель Би-би-си. Он отметил, что запись журналиста противоречила ценностям, которые компания старается воплощать.