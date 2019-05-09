Во Владивостоке 9 мая активисты провели акцию памяти жертв Второй мировой войны "Красный мак". Участники флешмоба надели значки, символизирующие красные маки, и прошли по центру Владивостока, фотографируясь в символичных для участников акции местах. Об этом сообщает "Сибирь. Реалии".

Акция проходит во Владивостоке в третий раз. В этом году в ней приняло участие около 30 человек. Активисты хотят обратить внимание на жертвы мировой войны, поскольку, по их мнению, День Победы в последние годы превращается в инструмент милитаристской пропаганды. По словам организаторов мероприятия, своей акцией они хотят перевести восприятие дня окончания Второй мировой войны в Европе в русло памяти.

Жители города реагировали на участников флешмоба без агрессии. Со стороны полиции претензий не было. Красный мак используется в качестве символа памяти жертв мировых войн во многих странах, в том числе, Великобритании и Украине.