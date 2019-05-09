В Новгороде и Калининграде прошел "хвостатый" и "лохматый полк"

В Калининграде 9 мая в честь Дня Победы прошел "Лохматый полк". В шествии приняли участие овчарки, доберманы, лабрадоры и другие собаки, которые были одеты в военную форму. Организаторы мероприятия объяснили, что "лохматый полк" должен напомнить о роли собак в Великой Отечественной войне.

В Новгороде колонну "Бессмертного полка" замкнул "Хвостатый полк". Местный кинологический клуб вывел своих собак, как в дань уважения собакам принимавшем участие в войне.

Ранее в центре Москвы прошло шествие "Бессмертный полк". В нем, как и в предыдущие годы, принял участие Владимир Путин с портретом своего отца. В эфире Первого канала президент выразил мнение, что парад и шествие проходят в России "не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать", а "в честь победителей".

Некоторые участники шествия в Москве надели на себя ордена и медали своих прадедов. На вопрос корреспондента Радио Свобода "почему они это сделали?", они ответили, что кто-то должен их носить.

В пресс-службе московской полиции заявили, что в шествии приняло участие около 700 тысяч человек.

Празднование Дня Победы прошло и в других городах России.

В Волгограде, как сообщает корреспондент Радио Свобода, полиция запретила группе велосипедистов участвовать в марше "Бессмертного полка".

В Сургуте полиция перед началом "Бессмертного полка" увезла участниц пилотажной группы "Барсы" в отдел ОВД. В инстаграме группы написали, что причиной задержания стал "эстремизм".

В Красноярской области во время празднования Дня Победы сгорел сельский клуб. Строение в деревне Михайловка смогли потушить только через шесть часов после возгорания.

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