В Новгороде и Калининграде прошел "хвостатый" и "лохматый полк"

В Калининграде 9 мая в честь Дня Победы прошел "Лохматый полк". В шествии приняли участие овчарки, доберманы, лабрадоры и другие собаки, которые были одеты в военную форму. Организаторы мероприятия объяснили, что "лохматый полк" должен напомнить о роли собак в Великой Отечественной войне.
В Новгороде колонну "Бессмертного полка" замкнул "Хвостатый полк". Местный кинологический клуб вывел своих собак, как в дань уважения собакам принимавшем участие в войне.
Ранее в центре Москвы прошло шествие "Бессмертный полк". В нем, как и в предыдущие годы, принял участие Владимир Путин с портретом своего отца. В эфире Первого канала президент выразил мнение, что парад и шествие проходят в России "не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать", а "в честь победителей".
Некоторые участники шествия в Москве надели на себя ордена и медали своих прадедов. На вопрос корреспондента Радио Свобода "почему они это сделали?", они ответили, что кто-то должен их носить.
В пресс-службе московской полиции заявили, что в шествии приняло участие около 700 тысяч человек.
Празднование Дня Победы прошло и в других городах России.
В Волгограде, как сообщает корреспондент Радио Свобода, полиция запретила группе велосипедистов участвовать в марше "Бессмертного полка".
В Сургуте полиция перед началом "Бессмертного полка" увезла участниц пилотажной группы "Барсы" в отдел ОВД. В инстаграме группы написали, что причиной задержания стал "эстремизм".
В Красноярской области во время празднования Дня Победы сгорел сельский клуб. Строение в деревне Михайловка смогли потушить только через шесть часов после возгорания.
- По данным СМИ, на празднование Дня Победы в Москве власти планировали потратить порядка 470 миллионов рублей – на 145 миллионов меньше, чем в прошлом году. Сообщалось, что 102 из них пойдут на разгон облаков. Самую большую сумму – 180 миллионов рублей – выделили на перевозку военных.
- В России сейчас осталось в живых 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ. Вдов инвалидов и участников войны – больше 240 тысяч человек. Также в стране живёт больше 762 тысяч тружеников тыла.
- Лиц, которые награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда", осталось 96, 3 тысяч человек. Бывших несовершеннолетних узников фашизма – 103, 7 тысяч человек. Меньше всего осталось совершеннолетних узников фашизма – всего 144 человека.
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