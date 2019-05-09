Полиция Украины завела несколько дел из-за георгиевских ленточек

Полиция Украины за время празднований Дня Победы в стране завела несколько уголовных и административных дел. Большинство из них связаны с демонстрацией запрещенной советской символики, в частности, георгиевских ленточек. Больше всего таких случаев зафиксировано в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в Киеве.

За порядком во время празднований 9 мая на Украине следили более 20 тысяч сотрудников полиции. Одним из самых серьезных происшествий МВД называет неудачную попытку хулиганов в Днепре облить красной краской участников "Марша мира". Но в целом, как утверждает полиция, празднования прошли спокойно. Всего, по официальным данным, в них участвовали около 700 тысяч человек. "Мы констатируем, что в этом году граждане лучше выполняют требования законодательства относительно запрещенной символики", – заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

При этом в некоторых городах Украины сегодня прошли шествия, аналогичные российскому "Бессмертному полку". В Киеве противники этой акции провели в ответ шествие "Бессмертный Грут". Активисты вышли на улицу со стилизованными портретами героев голливудских фильмов. Свою акцию также провели представители националистических организаций. Они несли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

С 2015 года на Украине вместо Дня Победы официально отмечают День памяти и примирения 8 мая. Но 9 мая остаётся выходным днём. Избранный президент страны Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины и вчера, и сегодня. Сначала он опубликовал фотографию ветераном военно-морских сил СССР и связной Украинской повстанческой армии. Зеленский объяснил, что залог мира на Украине – в единстве всех жителей страны. А сегодня новый глава государства опубликовал фотографию на могли своего деда. "Будем жить!" – завершил свой пост Зеленский цитатой из фильма "В бой идут одни старики".

Тем временем на территориях так называемых ДНР и ЛНР 9 мая прошли военные парады и шествия "Бессмертный полк".

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