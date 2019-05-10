Международный Трибунал по морскому праву в Гамбурге сегодня рассматривает дело об иммунитете украинских военных судов и членов их экипажей, захваченных Россией в Чёрном море в ноябре 2018 года.

Российская сторона не будет участвовать в слушаниях, соответствующее уведомление поступило в Трибунал 30 апреля. Москва считает, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения инцидента в Керченском проливе.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль выразила уверенность, что неучастие российской стороны не помешает суду вынести вердикт.

По словам Зеркаль, в случае если трибунал примет решение в пользу Украины, Россия может выдать освобождение моряков за жест доброй воли по отношению к новому президенту Украины, но мировое сообщество будет знать правду.