Международный Трибунал по морскому праву в Гамбурге сегодня рассматривает дело об иммунитете украинских военных судов и членов их экипажей, захваченных Россией в Чёрном море в ноябре 2018 года.
Российская сторона не будет участвовать в слушаниях, соответствующее уведомление поступило в Трибунал 30 апреля. Москва считает, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения инцидента в Керченском проливе.
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль выразила уверенность, что неучастие российской стороны не помешает суду вынести вердикт.
По словам Зеркаль, в случае если трибунал примет решение в пользу Украины, Россия может выдать освобождение моряков за жест доброй воли по отношению к новому президенту Украины, но мировое сообщество будет знать правду.
- 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Моряки содержатся в СИЗО в Москве. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз. ООН признала захваченных моряков военнопленными.
- Официальная позиция российских властей заключается в том, что между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы и подлежат уголовному суду.
- 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал, требуя немедленного освобождения моряков и военных кораблей.
- 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинским военнослужащим до 24 и 26 июля.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.