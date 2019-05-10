Полиция Австрии объявила в международный розыск лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова (Вора). Его подозревают в причастности к контрабанде оружия и создании экстремистской организации. Сообщение об этом размещено на официальном сайте группы, в картотеке разыскиваемых персон Интерпола Воротников не указан.
Согласно сообщению арт-группы, Воротников обвиняется в создании и руководстве боевой антифашистской организации Der Krieg ("Война"). 9 мая российскому активисту заочно предъявлено обвинение, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Что такое арт-группа "Война"
Олег Воротников вместе с женой Натальей Сокол (Коза) основали арт-группу "Война" в 2005 году. В 2007 году к ним присоединились активист Петр Верзилов и его жена Надежда Толоконникова — будущие создатели Pussy Riot. Группа стала известна акциями "Поминки по Пригову", "Е*****ь [занимайся сексом] за наследника Медвежонка", "Штурм Белого дома" и "*** [пенис] в плену у ФСБ". За последнюю акцию, где группа нарисовала 65-метровый фаллос на Литейном мосту в Петербурге напротив здания ФСБ, художники получили премию "Инновация".
В 2012 году основатели группы уехали из России, опасаясь уголовного преследования. Российские власти объявили Воротникова в международный розыск, который был прекращен в 2017 году. После отъезда из России Воротников и Сокол жили в нескольких странах Европы, где постоянно вступали в конфликты с местными властями. В Австрии Сокол арестована по делу своего мужа, четверо её детей находятся под опекой.
- В феврале 2018 года Сокол обращалась к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой помочь ей детям уехать в Россию. После переезда в Европу бывший сторонник запрещённой Национал-большевистской партии Воротников неоднократно заявлял, что стал сторонником политики Владимира Путина и готов вернуться в Россию. На момент обращения Воротников находился в тюрьме в Швейцарии, а его жена жила в Германии.