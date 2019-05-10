В Магадане заметили медведей, которые пришли в поисках еды

В Магадане на улицах города появились дикие медведи, которые пришли в город в поисках еды. По словам охотоведов, звери вышли к людям из-за слишком теплой для региона весны и отсутствия корма в диких условиях. Об этом сообщает издание "Vostok. Today".

Первого медведя в этом сезоне жители Магадана заметили в среду, 8 мая. Зверь вышел к сотрудникам строительной компании, работавшим на каменном карьере. Охотоведы решили не уничтожать медведей, зашедших в город, а расставить в местах их появления ловушки. После поимки, животных вывезут обратно в лес. Весной 2018 года медведи уже заходили в Магадан в поисках еды. Тогда они задрали человека в одном из районов города.

В феврале этого года на архипелаге Новая Земля был введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия медведей. В районе одного из поселков тогда обнаружили 52 особи хищника. В поисках пропитания животные проникали в жилые помещения и нападали на людей. Местные жители боялись выходить из дома. Позже медведей смогли отогнать.