Путин выразил соболезнования семье Сергея Доренко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко. Журналист погиб 9 мая от нарушения сердечной функции, в момент смерти он находился за рулём мотоцикла. Карьера Доренко на федеральном телевидении закончилась в 2000 году после программы, где он критиковал только что избранного Путина за гибель атомной подводной лодки "Курск".

В конце 1990-х годов Доренко был ведущим авторской программы на канале ОРТ (сейчас — "Первый канал"). Накануне отставки Бориса Ельцина Доренко агрессивно критиковал потенциальных соперников Владимира Путина в российской политике —премьер-министра Евгения Примакова и мэра Москвы Юрия Лужкова. "Первым каналом" тогда владел олигарх Борис Березовский, сделавший ставку на Путина как на преемника Ельцина.

В последнем эфире Доренко резко раскритиковал только что избранного президента России Владимира Путина за бездействие властей в гибели атомной подводной лодке "Курск". Сразу после эфира Константин Эрнст объявил ему об отстранении от программы. В следующий раз он появился в эфире федерального телевидения в 2011 году, когда президентом был Дмитрий Медведев.

​"Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя новость о соболезновании главы государства семье погибшего.