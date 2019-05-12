Прощание с Доренко перенесено: нужна повторная экспертиза

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, который умер 9 мая в Москве, сегодня не состоится из-за запрета полиции выдать его тело для захоронения. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой был Доренко.

Прощание должно было пройти на Троекуровском кладбище Москвы. Однако в ночь на воскресенье в морг поступил документ из следственного управления УВД по Центральному административному округу Москвы с распоряжением не выдавать тело из-за необходимости "повторной судебно-медицинской экспертизы".

Как утверждает "Говорит Москва", решение было принято на основании заявления дочерей журналиста от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен.

При этом вскрытие, проведённое на следующий день после смерти Доренко, показало, что причиной смерти стал разрыв аорты. Главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев предположил, что теперь необходимо дождаться результатов судебно-химического исследования, что займёт до трёх недель.