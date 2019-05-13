Помпео отменил поездку в Москву в рамках визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил поездку в Москву в ходе своего первого визита в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент. Вместо этого глава американского внешнеполитического ведомства проведет в Брюсселе переговоры по Ирану и на другие темы с представителями Евросоюза.

Встречи американского госсекретаря с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, запланированные на вторник в Сочи, состоятся, отметили в Госдепартаменте. На них, согласно планам Вашингтона, будет обсуждаться "весь спектр двусторонних и многосторонних проблем".

Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что Лавров и Помпео, в частности, обменяются мнениями об актуальных международных проблемах, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине.

Ранее планировалось, что сегодня в МосквеПомпео встретится с сотрудниками посольства США, представителями бизнеса и американскими студентами. Глава Госдепартамента также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Ранее на этой неделе Помпео встречался с Лавровым в Финляндии на полях сессии Арктического совета. Оба назвали разговор хорошим и конструктивным.

7 мая глава Госдепартамента неожиданно отменил визит в Берлин. В посольстве США в Германии это объяснили "срочными вопросами", которые необходимо решить Помпео, и заявили, что госсекретарь надеется прибыть в Берлин в ближайшее время. Никаких других подробностей не сообщалось. В тот же день госсекретарь США прибыл в Ирак с не объявленным ранее визитом.