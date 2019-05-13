Российский учёный Виктор Кудрявцев, арестованный по делу о государственной измене, госпитализирован из следственного изолятора "Лефортово" в 20-ю московскую больницу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Смирнов. По его словам, условия содержания Кудрявцева в больнице строже, чем в "Лефортово".

Почему Кудрявцева перевели в больницу, адвокат не знает. Он допустил, что это связано с решением Европейского суда по правам человека или с обследованием Кудрявцева на наличие заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей. Защита неоднократно просила избрать для 75-летнего ученого более мягкую меру пресечения

В апреле Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей отправить страдающего тяжёлыми хроническими заболеваниями Кудрявцева на лечение. После этого Министерство юстиции России попросило ФСИН перевести 75-летнего учёного из СИЗО в больницу.

С июля Кудрявцев находится в изоляторе “Лефортово”. Он перенёс инфаркт. В СИЗО обвиняемому не дают необходимых медикаментов и не оказывают должной медицинской помощи, уверены его адвокаты.

Кудрявцев – сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), ведущего ракетного предприятия России. Его обвиняют в передаче секретов о современном российском гиперзвуковом оружии. Сам он отрицает свою вину, его защита настаивает, что в основе обвинения лежит согласованное российским правительством научное сотрудничество. За его освобождение или смягчение условий ареста высказались ведущие российские учёные, в том числе глава Российской академии наук Александр Сергеев.