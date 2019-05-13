Связанная с Пригожиным компания получила контракты в Крыму на 1 млрд

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, получили в аннексированном Крыму российские госконтракты на сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает издание "Проект".

На момент получения контрактов, компания "Мегалайн" была оформлена на сотрудницу отдела продаж жилого комплекса "Лахта Парк" Евгения Пригожина. Фирме доверили четыре госконтракта в Крыму, в том числе на выполнение канализационных работ в Ленинском районе Крыма и снабжение водой аэропорта в Симферополе.

При этом сами проекты готовили или начали реализовывать еще до того, как произошла аннексия полуострова Россией.

"Мегалайн" выигрывал контракты фактически без конкуренции, поскольку тендеры отменялись и заново проводились так, чтобы именно компания Пригожина их выигрывала, отмечают авторы расследования.

По данным сайта госзакупок, за работы по реконструкции 71 километра канализации в Ленинском районе компания получила более 600 миллионов рублей. При этом украинские власти планировали потратить на частично реализованный ими проект в разы меньше. Из бюджета они выделили около 70 миллионов гривен, что на момент заключения контрактов соответствовало около 270 миллионам рублей, отмечается в материале "Проекта".

После аннексии Крыма также выросла стоимость работ по водоснабжению аэропорта Симферополя. Украинские власти доверили контракт голландской компании Akker Holding B.V., которая готова была вложить в проект 560 миллионов гривен (приблизительно 2 милларда рублей), но не успела приступить к работам. После перехода территории под контроль России строительство реализовалось за счет российского государства, но уже за 32 миллиарда рублей.

"Мегалайну" отошла часть из этих работ. Но подрядчик не уложился в положенный срок и заказчик — ГУП "Вода Крыма" — расторг контракты на сумму около 240 миллионов рублей. При этом 90 процентов работ подрядчику оплатили.

Бизнесмена Евгения Пригожина в СМИ называют "поваром Путина" из-за выигранных им госконтрактов на поставки питания на десятки миллиардов рублей. Также сообщается о якобы существующей частной военной компании "Вагнера", которая отправляет российских наёмников в различные горячие точки мира, в том числе в Сирию, Судан и Ливию, и которую, как утверждается, финансирует Пригожин.