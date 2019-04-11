Новая хунта вместо старого диктатора. Детали переворота в Судане

В Судане после нескольких месяцев массовых выступлений против президента Омара аль-Башира он был свергнут руководством вооруженных сил, которое совершило военный переворот и взяло всю власть в свои руки. Аль-Башира, правившего Суданом 30 лет, на Западе давно называют военным преступником, одним из худших диктаторов современности и покровителем международных террористических исламистских организаций. В Москве же с недавних пор Омар аль-Башир считался новым перспективным союзником России в Африке.

В середине дня 11 апреля министр обороны Судана генерал Ахмед Авад ибн Ауф зачитал в прямом эфире местных телеканалов заявление, в котором объявил, что минувшей ночью теперь уже бывший президент Омар аль-Башир был помещен под домашний арест, и отныне вся власть в стране на 2 года переходит к военному Верховному совету национальной безопасности. В Судане на три месяца отменяется действие Конституции и вводится режим чрезвычайного положения и комендантский час в ночное время. Распущены Национальное собрание, региональные правительства, совет министров и все государственные и правительственные органы власти. Также объявлено об освобождении из тюрем нескольких тысяч человек, признанных политзаключенными.

Генерал ибн Ауф также принес извинения народу Судана за то, что армия "промедлила с вмешательством" и не сумела предотвратить гибель десятков людей из числа выступавших в последние месяцы против власти аль-Башира: "Терпение нашего народа достигло предела. Мы сегодня выкорчевываем старый режим, который продолжал раздавать пустые обещания и отказывался меняться. Его ничуть не насторожили все кризисы и протесты последнего времени, и он не мог удовлетворить базовые жизненные потребности всех суданцев".

Средства массовой информации арабских и африканских государств сообщают, что вместе с Омаром аль-Баширом военными задержаны все высшие чиновники из его ближайшего окружения – начальник его личной гвардии, которого винят в убийствах, арестах, пытках и силовом разгоне манифестантов в последние месяцы, бывшие вице-президент и министр обороны, а также глава правящей, единственной легальной до сих пор партии "Национальный конгресс".

На улицах суданской столицы Хартума, где находится очень много армейских патрулей и техники, тем не менее, по-прежнему несколько десятков тысяч человек празднуют свержение диктатора, и военные им не препятствуют.

Во второй половине дня 11 апреля стало известно, что лидеры протестных акций, главы профсоюзов и оппозиционных объединений заявили, что отвергают идею военного правления и готовы продолжить мирные выступления и сидячие забастовки на улицах и предприятиях страны, пока в Судане не сформируются демократические гражданские органы власти и все народные требования не будут удовлетворены.

Председатель главного альянса оппозиционных партий страны, "Умма", Марьям Садик аль-Махди, сказала: "Сегодняшнее заявление командующих вооруженными силами разрушает смысл нашего протеста и идею перехода к гражданской власти. Генералы, еще вчера верно служившие диктатору, те, кто долгие годы также разрушал нашу страну, сейчас совершили обычный военный переворот и стремятся на самом деле сохранить фундамент режима, в котором они занимали высшие места, и украсть достижения нашей революции".

Министр обороны Судана генерал Ахмед Авад ибн Ауф, возглавивший военную хунту, взявшую власть в свои руки, до недавнего времени действительно был ближайшим помощником свергнутого им Омара аль-Башира, первым вице-президентом. В США и других западных странах Авад ибн Ауф с 2007 года находится под санкциями из-за его доказанной причастности к военным преступлениям и преступлениям против человечности во время войны в Дарфуре.

Экономика Судана, особенно после отделения от него в 2011 году самого молодого африканского государства Южный Судан, где располагаются богатые нефтяные месторождения (три четверти добычи в ранее единой стране), в последние годы испытывала все большие системные проблемы. В 2018 году курс национальной валюты упал на 85 процентов, в то время как инфляция выросла на 70 процентов. Последней каплей, подтолкнувшей миллионы суданцев в прошлом декабре выйти на улицы с бессрочными протестами, в столице Хартуме и еще почти 30 городах, стал рост в три раза цен на топливо, хлеб и муку, в том числе из-за отказа властей продолжить закупку зерна за границей.

Однако Омар аль-Башир отказался прислушиваться к представителям манифестантов, вместо этого распустив правительство и объявив, что отныне будет принимать все важнейшие для страны решения единолично, также в режиме чрезвычайного положения. Позднее свергнутый суданский президент согласился на кое-какие уступки, однако было уже поздно – народ, несмотря на угрозы и насилие со стороны полиции и спецслужб (в рядах которых были замечены российские военные и бойцы ЧВК российского происхождения), отказывался уходить с улиц, требуя отставки аль-Башира.

Омар аль-Башир, после свержения в Зимбабве Роберта Мугабе ставший самым долгоправящим президентом в Африке, ветеран войны Судного дня 1973 года против Израиля (он командовал суданской пехотной бригадой на Синайском полуострове), пришел к власти в 1989 году в результате организованного им самим военного переворота под лозунгом "Демократия не может прокормить народ!". Аль-Башир немедленно разогнал правительство, запретил все политические партии и независимые медиа, а через два года подписал указ о введении уголовного законодательства, основанного на нормах шариата, на всей территории страны, в том числе на обширном юге, населенном чернокожими христианами.

Именно Омар аль-Башир считается главным виновником и многолетней кровавой войны в Южном Судане, закончившейся все-таки, под давлением Запада во главе с США, провозглашением его независимости, и столь же кровопролитных конфликтов в других областях государства – в Дарфуре (в результате которого погибли до 300 тысяч человек и еще более 2 с половиной миллионов стали беженцами) и в Южном Кордофане.

В последние годы, чтобы выйти из международной изоляции, Омар аль-Башир, вопреки вроде бы фундаментальным прежним политико-идеологическим разногласиям, начал самым активным образом развивать отношения с Тегераном (в области совместного производства оружия) и, главное, с Москвой.

Сам Омар аль-Башир дважды посещал Россию, в 2017 и 2018 годах, встречаясь в Москве и в резиденции Бочаров Ручей под Сочи с Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, которым откровенно предлагал "открыть дорогу в Африку и помочь вытеснить с континента американцев", причем переговоры дошли до обсуждения возможностей строительства на суданском побережье Красного моря российской военной базы, в том числе для нужд ВМФ и ВКС России.

​Как писало издание The Bell, на этих встречах присутствовал (как хозяин кейтеринговой компании) и Евгений Пригожин, друг президента России, петербургский миллиардер, которого связывают с финансированием "фабрики троллей" в Ольгино и деятельностью так называемой "ЧВК Вагнера" на Украине, в Сирии, ЦАР, Ливии и еще почти 20 странах Африки. Он, по сведениям издания, удачно договорился с Омаром аль-Баширом о разработке в Судане принадлежащей ему компанией "М Инвест" золотых месторождений (каждый год добыча золота в Судане достигает 100 тонн, это третье место в Африке), охраной которых занялись бойцы "ЧВК Вагнера".

Параллельно, как пишут многие западные СМИ, наемники из России, присутствие которых в Судане недавно признал Кремль, выступают там в роли военных инструкторов. Они тренировали и спецподразделения, занимавшиеся разгоном антиправительственных выступлений.