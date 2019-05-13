Глава МИД Украины пригрозил выходом из Минских соглашений

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил европейским лидерам выходом Киева из Минских соглашений. Об этом сообщает издание "Европейская правда".

По словам Климкина, Украина может принять такое решение в случае ослабления санкционного давления на Москву в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). После аннексии Крыма Россия была лишена права голоса в ПАСЕ.

"Если вы пойдете на это, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", – заявил министр после заседания министров иностранных дел Евросоюза.

В условиях решения о выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, возможный шаг навстречу России "тотально разрушает вообще всю логику того, что мы до сих пор делали", – добавил глава украинской дипломатии. Климкин уточнил, что лично передал свои претензии коллегам-министрам нескольких европейских государств.

По данным "Европейской правды", главным сторонником снятия санкционного режима выступает Германия. Её якобы поддерживает Франция и ряд других государств. Павел Климкин подтвердил изданию, что во время визита в Брюссель сконцентрировался на переговорах с представителями этих стран.

13 мая в Брюсселе проходит саммит министров иностранных дел Евросоюза.

Ранее днём стало известно, что по итогам саммита Евросоюз отказался принимать дополнительные санкции в отношении России. Об этом просили в частности Литва и Эстония. Санкции должны были стать ответом ЕС на решение России о выдаче паспортов жителям территорий подконтрольных пророссийским сепаратистам.