Евросоюз не будет вводить новых санкций в отношении России после упрощения процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. Об этом в Брюсселе заявил ряд министров иностранных дел стран ЕС.

По словам главы МИД Чехии Томаша Петршичека, Евросоюз сейчас "более настроен на диалог, а не на давление, как это делает сама Российская Федерация". Его позицию подтвердил глава румынской дипломатии Теодор Мелешкану, который высказал мнение, что новые санкции не нужны не только Евросоюзу, но и украинцам.

При этом лидеры внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ввести новые ограничения против России за решение предоставлять паспорта жителям подконтрольных пророссийским сепаратистам территорий востока Украины требовала Литва. Об этом перед началом заседания министров иностранных дел в Брюсселе заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Его также поддержал эстонский коллега Урмас Рейнсалу.

После решения не расширять санкции в ответ на решение выдавать паспорта жителям Донбасса министр иностранных дел Украины рассказал, что ЕС пообещал Киеву "сюрпризы" в отношении России. Но "все будет делаться на уровне спецслужб", заявил Павел Климкин.

Разработать новые меры против России ранее просила Украина. На прошлой неделе с соответствующим призывом к странам ЕС обратился министр иностранных дел страны.