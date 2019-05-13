Ссылки для упрощенного доступа

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В ЕС не планируют санкций из-за выдачи паспортов РФ в Донбассе

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Евросоюз не будет вводить новых санкций в отношении России после упрощения процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. Об этом в Брюсселе заявил ряд министров иностранных дел стран ЕС.

По словам главы МИД Чехии Томаша Петршичека, Евросоюз сейчас "более настроен на диалог, а не на давление, как это делает сама Российская Федерация". Его позицию подтвердил глава румынской дипломатии Теодор Мелешкану, который высказал мнение, что новые санкции не нужны не только Евросоюзу, но и украинцам.

При этом лидеры внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ввести новые ограничения против России за решение предоставлять паспорта жителям подконтрольных пророссийским сепаратистам территорий востока Украины требовала Литва. Об этом перед началом заседания министров иностранных дел в Брюсселе заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Его также поддержал эстонский коллега Урмас Рейнсалу.

После решения не расширять санкции в ответ на решение выдавать паспорта жителям Донбасса министр иностранных дел Украины рассказал, что ЕС пообещал Киеву "сюрпризы" в отношении России. Но "все будет делаться на уровне спецслужб", заявил Павел Климкин.

Разработать новые меры против России ранее просила Украина. На прошлой неделе с соответствующим призывом к странам ЕС обратился министр иностранных дел страны.

  • В конце марта в России вступил в силу закон об упрощенной выдаче паспортов жителям государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой или вооружёнными конфликтами на территории.
  • 24 апреля получение гражданства на основе закона было упрощено жителям контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами районов на востоке Украины. Это решение раскритиковали Киев, страны Евросоюза и США. В ответ президент Владимир Путин заявил, что в Кремле обсуждают возможность упростить получение российского паспорта всеми украинцами.
  • 1 мая Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства беженцами с Украины, проживавшими на территории Донбасса в 2014 году. Указ позволяет обратиться за гражданством украинцам, жившим в Донбассе до начала вооружённого конфликта и имеющим легальный статус в России. Москва настаивает, что делает это по гуманитарным соображениям.

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