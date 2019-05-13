Евросоюз не будет вводить новых санкций в отношении России после упрощения процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. Об этом в Брюсселе заявил ряд министров иностранных дел стран ЕС.
По словам главы МИД Чехии Томаша Петршичека, Евросоюз сейчас "более настроен на диалог, а не на давление, как это делает сама Российская Федерация". Его позицию подтвердил глава румынской дипломатии Теодор Мелешкану, который высказал мнение, что новые санкции не нужны не только Евросоюзу, но и украинцам.
При этом лидеры внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины.
Ввести новые ограничения против России за решение предоставлять паспорта жителям подконтрольных пророссийским сепаратистам территорий востока Украины требовала Литва. Об этом перед началом заседания министров иностранных дел в Брюсселе заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Его также поддержал эстонский коллега Урмас Рейнсалу.
После решения не расширять санкции в ответ на решение выдавать паспорта жителям Донбасса министр иностранных дел Украины рассказал, что ЕС пообещал Киеву "сюрпризы" в отношении России. Но "все будет делаться на уровне спецслужб", заявил Павел Климкин.
Разработать новые меры против России ранее просила Украина. На прошлой неделе с соответствующим призывом к странам ЕС обратился министр иностранных дел страны.
- В конце марта в России вступил в силу закон об упрощенной выдаче паспортов жителям государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой или вооружёнными конфликтами на территории.
- 24 апреля получение гражданства на основе закона было упрощено жителям контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами районов на востоке Украины. Это решение раскритиковали Киев, страны Евросоюза и США. В ответ президент Владимир Путин заявил, что в Кремле обсуждают возможность упростить получение российского паспорта всеми украинцами.
- 1 мая Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства беженцами с Украины, проживавшими на территории Донбасса в 2014 году. Указ позволяет обратиться за гражданством украинцам, жившим в Донбассе до начала вооружённого конфликта и имеющим легальный статус в России. Москва настаивает, что делает это по гуманитарным соображениям.
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