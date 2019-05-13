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Бывший министр обороны Сердюков возглавил авиастроение

Анатолий Сердюков

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Индустриальный директор авиационного кластера корпорации "Ростех", бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Как сообщило в понедельник агентство "Интерфакс", решение принято советом директоров на заседании 8 мая. Сам совет в новом составе был избран на внеочередном собрании акционеров 29 апреля. До этого несколько лет подряд совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации возглавлял министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Об изменениях в руководстве российского авиастроения объявлено через несколько дней после катастрофы пассажирского лайнера "Сухой Суперджет 100", в которой погиб 41 человек.

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