Бывший министр обороны Сердюков возглавил авиастроение

Индустриальный директор авиационного кластера корпорации "Ростех", бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Как сообщило в понедельник агентство "Интерфакс", решение принято советом директоров на заседании 8 мая. Сам совет в новом составе был избран на внеочередном собрании акционеров 29 апреля. До этого несколько лет подряд совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации возглавлял министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Об изменениях в руководстве российского авиастроения объявлено через несколько дней после катастрофы пассажирского лайнера "Сухой Суперджет 100", в которой погиб 41 человек.