Дудь и Сталин. Эфир в 18.05

Почему и за что фильм команды Юрия Дудя критиковали и махровые патриоты, и записные либералы? Жанр “Колымы”: роуд-муви, история “простодушного” рассказчика в духе Века Просвещения, широкий социальный контекст повествования.

"Поп-версия ГУЛАГА" или "панк-Магадан"? Что делают Сергей Королев, Варлам Шаламов и Георгий Жженов на пространстве фильма Дудя? Кто является зрителями фильма Юрия Дудя?

Бессубъектное зло и экзотические пейзажи Севера. Сталин как Север, Север как Сталин: как накопить силу и уйти от обоих.

Советское государство и его план по террору. Нигилизм и отсутствие самоуважения как “длинное” последствие советского тоталитаризма. Почему часть героев фильма Дудя пытается оправдать Сталина?

В клубе “Перелетный кабак” социолог Лев Гудков, глава Левада-центра; Ксения Сахарнова, режиссер-документалист и видеоблогер; Сергей Бондаренко, историк (Общество Мемориал), консультант фильма.

В записи критик Елена Рыбакова; социологи Любовь Борусяк и Ольга Здравомыслова.

Ведет программу Елена Фанайлова

В видеотрансляции в воскресенье в 18.05 и в понедельник в 21.05