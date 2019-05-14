"Поладить с Россией". Зачем госсекретарь США Майк Помпео летит в Сочи

Государственный секретарь США Майк Помпео сократил свой визит в Россию до одного дня. Сегодня в Сочи его примет Владимир Путин. А в Вашингтоне президент Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России на саммите "большой двадцатки" в июне.

Майк Помпео вылетел из Вашингтона в Европу в воскресенье вечером, однако, когда его самолет уже был в воздухе, стало известно, что он взял курс не на Москву, а на Брюссель. Как сообщил госдепартамент – "для обсуждения с европейскими союзниками недавних угрожающих действий и заявлений Исламской Республики Иран". Из Брюсселя госсекретарь США направится сразу в Сочи.

Первый визит Майка Помпео в Россию проходит на фоне усиливающейся напряженности в двусторонних отношениях. Но президент Трамп старается не драматизировать разногласия. 3 мая он позвонил Владимиру Путину, о чем позднее рассказал журналистам.​

Президент Трамп: "Да, у меня был очень хороший разговор с президентом Путиным, мы говорили, вероятно, больше часа. Поговорили о многом. Обсудили пять или шесть вопросов, некоторые во всех подробностях, особенно, я бы сказал, ядерную проблему, может быть, Венесуэлу. Долго говорили о Северной Корее, и это, собственно говоря, все".

В его докладе подробно описано российское вмешательство в американские выборы

Дональд Трамп повторил путинскую оценку итогов расследования спецпрокурора Мюллера: "гора родила мышь". Роберт Мюллер не установил фактов преднамеренного предвыборного сговора кандидата Трампа с Кремлем, однако в его докладе подробно описано российское вмешательство в американские выборы. Естественно, журналисты спросили об этом президента Трампа: "Вы сказали ему, чтобы он не вмешивался в следующие выборы?"

– Это мы не обсуждали. Правда, не обсуждали.

В отличие от президента, последние высказывания госсекретаря Помпео о России носят конфронтационный характер. Накануне своего отлета в Европу он выступил в Калифорнии на юбилее известного консервативного мозгового центра "Клермонтский институт". В своей речи Майк Помпео указал на ошибки, допущенные прежним руководством США.

Помпео: "Американские лидеры отклонились от реализма. На заре эры, наступившей после холодной войны, они питали надежду на то, что включение стран, подобных Китаю и России, в так называемый международно-правовой порядок ускорит их внутреннюю эволюцию в направлении демократии. Мы рассчитывали, что этот порядок, состоящий из институтов и согласованных кодексов поведения, смягчит их действия в отношении соседей и нашей страны.

Но прошло вот уже 30 лет, как закончилась холодная война, и мы видим, что путинский режим беспощадно подавляет инакомыслящих и вторгается на территорию соседних стран. Мы не можем осуждать наших лидеров за оптимизм, но можем обвинить их в неверной оценке этих режимов".

"Когда сделка не в пользу Соединенных Штатов, никакой сделки заключать не следует", – заявил госсекретарь и привел в пример Договор о ракетах средней и меньшей дальности, о выходе из которого США объявили в феврале этого года. Решение вступает в силу через полгода после уведомления другой стороны.

Почему одна сторона должна соблюдать условия сделки, когда другая не соблюдает?

Помпео: "Возьмите наше намерение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного с Россией. Я не так уж много смотрю телевизор, но я видел, как знатные комментаторы клянутся всеми святыми, что Америка толкает мир к ядерной войне. Но, как единодушно признали 28 союзников по НАТО, Россия нарушает договор с тем, чтобы дать возможность Владимиру Путину получить асимметричное преимущество в ядерных вооружениях. Почему одна сторона должна соблюдать условия сделки, когда другая не соблюдает? Это лишено всякого смысла".

Во второй половине дня в понедельник президент Трамп неожиданно объявил, что намерен встретиться с президентом Путиным на саммите "двадцатки" в Осаке в конце июня.

– По поводу России: госсекретарь Помпео находится там или по дороге туда. Что вы хотите, чтобы он передал Путину? – спросили у Дональда Трампа.

Никто не вводил против России таких санкций, какие ввел я

– Думаю, послание заключается в том, что еще никто не был таким жестким с Россией, но в то же время мы намерены в конечном счете поладить с Россией. Это имеет смысл – поладить с Россией. Никто не вводил против России таких санкций, какие ввел я. Никто так не говорил о газопроводе в Германию и в другие места, как я. Я сказал, что это очень нечестно, учитывая интересы Соединенных Штатов и НАТО.

Иранская миссия Помпео, как сообщают информационные агентства, закончилась неудачей: союзники отказались идти на обострение отношений с Тегераном.

Вряд ли простыми будут и переговоры в Сочи на венесуэльскую тему. Надежды Вашингтона на мирный отказ президента Николаса Мадуро не оправдались, США переоценили потенциал лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого они признали легитимным главой государства. В одном из своих недавних интервью Майк Помпео обвинил в закулисных действиях Россию: по его словам, Мадуро был готов покинуть страну, его самолет с включенным мотором уже стоял на взлетной полосе, но в последний момент "русские убедили его остаться".