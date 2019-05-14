США предложили санкции против строителей "Северного потока-2"

Американские сенаторы — республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин — подготовили законопроект о санкциях против строителей газопровода "Северный поток-2". Об этом со ссылкой на копию соответствующего документа пишет журнал Foreign Policy. Эту же информацию со ссылкой на два источника сообщает агентство Bloomberg.



Согласно документу, санкции предлагается ввести против европейских судов, которые ведут укладку нового трубопровода. В этой работе они используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но нет в России", отмечают авторы инициативы.

В случае принятия законопроекта под санкции попадут физические и юридические лица, которые продают или арендуют суда для использования их в строительстве "Северного потока-2". Кроме того документ предусматривает ограничения для тех, кто предоставляет для этих кораблей финансовую и техническую поддержку, а также страхует их.

Ранее США уже предупреждали, что администрация Дональда Трампа может ввести санкции в отношении европейских компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2".

Против строительства газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию выступают восточноевропейские страны. Недовольство проектом "Газпрома" высказывали и чиновники в Брюсселе, которые считают, что "Северный поток – 2" усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает его внутреннему рынку и нарушает положения энергетической политики ЕС. В марте депутаты Европейского парламента высказались за прекращение проекта газопровода "Северный поток – 2".

Газопровод "Северный поток-2" должен быть запущен в 2020 году. С помощью нового проекта Россия пытается снизить зависимость экспорта энергоносителей от транзита через Украину. Согласно достигнутому странами Евросоюза компромиссу, все решения в связи с эксплуатацией газопровода будет принимать Германия, которая выступает в поддержку его строительства.