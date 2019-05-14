Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по республике Бурятия опубликовали клип, в котором присутствуют сцены насилия над заключёнными. В видео им заламывают руки и целятся из арбалета в яблоко на голове.

В тексте песни сотрудники в ведомственной форме рассказывают о своей работе – о коллективе, льготах, санаторном лечении и вознаграждениях. "Служим России во благо, не отступив от присяги, кодекс и честь здесь едины – оперативник УФСИНа", – поётся в клипе.

В клипе сотрудники ведомства танцуют на фоне здания УФСИН по республике Бурятия, размахивая флагами России и Бурятии. Также там есть сцены, где на заднем фоне видны портреты Владимира Путина и других государственных лиц.

Кроме того, среди сцен есть и такие, которые возмутили пользователей социальных сетей: две сотрудницы заламывают руки заключённому. В это время поются строки "Это борьба с уголовкой – лидер скулит, словно псина. Оперативник УФСИНа!". В другой сцене офицер целится из арбалета в яблоко, которое ставит на голову заключённому его коллега.

Судя по всему, клип направлен на привлечение новых сотрудников во ФСИН, там есть строки "Выполнять ты готов приказ. Торопись, мой друг, будь одним из нас".

На официальном сайте ведомства и в его профилях в социальных сетях этого ролика нет.