Макс Покровский – дитя свободы. Эфир в 20:05

В новом выпуске «Культа личности» – лидер легендарной группы «Ногу свело!» Максим Покровский.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 18 мая 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова музыкант и композитор Максим Покровский
В новом выпуске «Культа личности» – лидер легендарной группы «Ногу свело!» Максим Покровский.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 18 мая 2019 года в 20.05
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.