Меркель: Еврокомиссия не остановит строительство "Северного потока – 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель усомнилась в возможностях Еврокомиссии остановить строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает Deutsche Welle.
По мнению Меркель, проект "практически полностью утвержден" и блокировать его реализацию уже невозможно, несмотря на так называемую "газовую директиву", недавно одобренную руководством ЕС. Документ, о котором идет речь, даёт Брюсселю права регулировать проекты газопроводов, подобных "Северному потоку", и проверять их на предмет соблюдения норм ЕС о свободной конкуренции.
Ангела Меркель при этом добавила, что Украина должна оставаться транзитной страной в сфере поставок российского газа даже после запуска нового газопровода между Германией и Россией. Канцлер ФРГ пообещала, что обсудит этот вопрос с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским после его вступления в должность.
- Еврокомиссия настаивает, что "газовая директива" распространяется в том числе и на "Северный поток – 2", в котором контрольный пакет принадлежит российской госкомпании "Газпром". Берлин считает, что строительство газопровода не противоречит этим правилам.
- Против строительства второй очереди газопровода "Северный поток" выступает ряд членов Евросоюза, в основном это страны Центральной и Восточной Европы. Запретить проект также пытается Еврокомиссия. Манфред Вебер, главный кандидат на главу ЕК от Европейской народной партии (крупнейшая политсила в Европарламенте) также высказался против "Северного потока – 2". Немецкий политик пообещал, что во главе Еврокомиссии он сделал бы "все возможное", чтобы остановить проект. Против сооружения газопровода также Соединённые Штаты.
- Газопровод уже строится, по дну Балтийского моря уложена примерно треть труб.
- Первая ветка газопровода "Северный поток" была открыта в 2011 году. Её строительство инициировал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В настоящее время Шрёдер занимает должность председателя комитета акционеров управляющей газопроводом компании Nord Stream AG, в которой контрольный пакет принадлежит российскому "Газпрому".
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