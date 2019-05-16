Меркель: Еврокомиссия не остановит строительство "Северного потока – 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель усомнилась в возможностях Еврокомиссии остановить строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает Deutsche Welle.

По мнению Меркель, проект "практически полностью утвержден" и блокировать его реализацию уже невозможно, несмотря на так называемую "газовую директиву", недавно одобренную руководством ЕС. Документ, о котором идет речь, даёт Брюсселю права регулировать проекты газопроводов, подобных "Северному потоку", и проверять их на предмет соблюдения норм ЕС о свободной конкуренции.

Ангела Меркель при этом добавила, что Украина должна оставаться транзитной страной в сфере поставок российского газа даже после запуска нового газопровода между Германией и Россией. Канцлер ФРГ пообещала, что обсудит этот вопрос с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским после его вступления в должность.