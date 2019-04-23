Кандидат на пост главы Еврокомиссии высказался против "Северного потока-2"

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер пообещал блокировать прокладку по дну Балтийского моря газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в интервью изданию Polska The Times.

Вебер – немецкий политик, лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте с 2014 года, член баварского Христианско-социального союза. Он считает, что строящийся между Россией и Германией газопровод повредит единству Европейского союза, поскольку усилит зависимость от российских энергетических ресурсов. В связи с этим Вебер намерен "использовать все возможные меры, чтобы заблокировать Северный поток-2".

В интервью польскому изданию Манфред Вебер заявил, что такие проекты как "Северный поток-2" разделяют союзников на противостоящие лагеря.