Кандидат на пост главы Еврокомиссии высказался против "Северного потока-2"

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер пообещал блокировать прокладку по дну Балтийского моря газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в интервью изданию Polska The Times.
Вебер – немецкий политик, лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте с 2014 года, член баварского Христианско-социального союза. Он считает, что строящийся между Россией и Германией газопровод повредит единству Европейского союза, поскольку усилит зависимость от российских энергетических ресурсов. В связи с этим Вебер намерен "использовать все возможные меры, чтобы заблокировать Северный поток-2".
В интервью польскому изданию Манфред Вебер заявил, что такие проекты как "Северный поток-2" разделяют союзников на противостоящие лагеря.
- "Северный поток-2" — строящаяся вторая ветка газопровода, соединяющего Ленинградскую область с балтийским побережьем Германии. Против строительства выступает ряд стран Евросоюза, руководители которых считают, что проект противоречит интересам объединения. Однако заинтересованные стороны — Россия и Германия — не намерены прекращать строительства.
- В конце марта сообщалось о неформальном соглашении, которого якобы достигли Франция и Германия. В его рамках Париж обязался не препятствовать строительству "Северного потока-2" в обмен на поддержку ФРГ при продвижении французской инициативы в области европейского авторского права.
- Первая ветка газопровода "Северный поток" была открыта в 2011 году. Её строительтсво инициировал бывший кацлер Германии Герхард Шрёдер. В настоящее время Шрёдер занимает должность председателя комитета акционеров управляющей газопроводом компании Nord Stream, в которой контрольный пакет принадлежит российскому "Газпрому".