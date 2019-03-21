В МЧС назвали адекватными действия пожарных в "Зимней вишне"

В российском Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) назвали обоснованными и адекватными действия пожарных, которые тушили торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове в марте минувшего года.
Агентство "Интерфакс" сообщает, что таким образом ведомство вступилось за начальника пожарного караула Сергея Генина и руководителя службы пожаротушения Андрея Бурсина. Их обвинили в халатности.
Заместитель директора Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС РФ Сергей Сивенков в четверг заявил, что за год ведомство провело много аналитической работы "по действиям сотрудников". Имена в цитате, которую распространил "Интерфакс", не приводятся.
- По версии следствия, Сергей Генин проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже торгового центра находятся десятки людей, в числе которых были дети. В Следственном комитете утверждают, что из-за этого погибли не менее 37 человек. Генин вину не признает. В МЧС настаивают, что он действовал по уставу.
- Отряд пожарных под руководством Андрея Бурсина первым прибыл на место пожара в торговом центре "Зимняя вишня". По версии следствия, Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте возгорания. Утверждается, что он неправильно присвоил номер ранга пожара, из-за чего на место приехало меньше экипажей, чем положено при таких ЧП. Сам Андрей Бурсин вину не признал. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Бурсин пытался покончить с собой в следственном изоляторе.
- 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, в котором погибли 60 человек. По уголовному делу в качестве обвиняемых проходит почти два десятка человек, среди которых сотрудники МЧС, чиновники и работники торгового центра.