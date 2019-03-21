В МЧС назвали адекватными действия пожарных в "Зимней вишне"

В российском Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) назвали обоснованными и адекватными действия пожарных, которые тушили торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове в марте минувшего года.

Агентство "Интерфакс" сообщает, что таким образом ведомство вступилось за начальника пожарного караула Сергея Генина и руководителя службы пожаротушения Андрея Бурсина. Их обвинили в халатности.

Заместитель директора Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС РФ Сергей Сивенков в четверг заявил, что за год ведомство провело много аналитической работы "по действиям сотрудников". Имена в цитате, которую распространил "Интерфакс", не приводятся.