Суд удовлетворил иск главы Хакасии против Михаила Леонтьева

Суд в Абакане удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова против пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, сообщает агентство "Риа-новости". Губернатор пожаловался в суд из-за того, что Леонтьев назвал его "дебилом".
По словам представителя суда, высказывания Леонтьева признаны порочащими честь и достоинство, вследствие чего иск Коновалова удовлетворен в полном объеме. При этом главе Хакасии не выплатят компенсации, посольку он об этом не просил, сообщили в городском суде Абакана.
Решение суда пока не прокомментировали ни Михаил Леонтьев, ни Валентин Коновалов.
Поводом для иска стали высказывания пресс-секретаря "Роснефти" в эфире "Комсомольской Правды в Новосибирске" в декабре прошлого года. Во время программы, Леонтьев несколько раз назвал нового главу Хакасии "дебилом". По его словам, в будущем Хакасии, возможно, "не будет" в составе России, поскольку её новый губернатор "открытый дебил, совершенно манифестированный", - говорил директор по коммуникации "Роснефти" и ведущий "Первого канала".
- В январе этого года глава Хакасии выиграл еще один суд против Леонтьева. Судьи в Абакане постановили, что утверждения журналиста о том, что кампанию Коновалова якобы финансировал холдинг РуТЭК, не соответствуют действительности. Бенефициаром холдинга считается бизнесмен Глеб Хор, член партии "Единая Россия", которую во время предвыборной кампании активно критиковал Коновалов.
- Михаил Леонтьев ранее использовал нецензурную брань в отношении журналистов телеканала "Дождь" и русской службы "Би-Би-Си". Негодование Леонтьева вызвали вопросы о законности использования главой "Роснефти" Игорем Сечиным автомобиля со спецсигналом.
- Коновалов выдвинулся на пост губернатора Хакасии от КПРФ и осенью прошлого года одержал победу во втором туре выборов, где в бюллетене была только его фамилия и графа "против всех" - его соперники, включая бывшего главу региона от "Единой России", последовательно снялись с выборов.