Суд удовлетворил иск главы Хакасии против Михаила Леонтьева

Суд в Абакане удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова против пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, сообщает агентство "Риа-новости". Губернатор пожаловался в суд из-за того, что Леонтьев назвал его "дебилом".

По словам представителя суда, высказывания Леонтьева признаны порочащими честь и достоинство, вследствие чего иск Коновалова удовлетворен в полном объеме. При этом главе Хакасии не выплатят компенсации, посольку он об этом не просил, сообщили в городском суде Абакана.

Решение суда пока не прокомментировали ни Михаил Леонтьев, ни Валентин Коновалов.

Поводом для иска стали высказывания пресс-секретаря "Роснефти" в эфире "Комсомольской Правды в Новосибирске" в декабре прошлого года. Во время программы, Леонтьев несколько раз назвал нового главу Хакасии "дебилом". По его словам, в будущем Хакасии, возможно, "не будет" в составе России, поскольку её новый губернатор "открытый дебил, совершенно манифестированный", - говорил директор по коммуникации "Роснефти" и ведущий "Первого канала".