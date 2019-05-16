Первый канал аннулировал результаты финала проекта "Голос.Дети"

"Первый канал" аннулировал результаты голосования на телевизионном проекте "Голос.Дети", где победила дочь певицы Алсу Микела Абрамова. Решение принято после того, как специалисты из компании Group-IB обнародовали результаты предварительной проверки.

24 мая на Первом канале покажут спецвыпуск "Голоса.Дети", в котором будут участвовать все финалисты конкурса.

Ранее в четверг сообщалось, что на итоги голосования повлияли боты. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой данные проверки, которую проводит компания Group-IB. Её представитель отказался назвать имя участника, в пользу которого отправлялись sms-сообщения, но его порядковый номер, содержащийся в коде, совпадает с тем, под которым выступала дочь Алсу Микела Абрамова, уточняет издание.

"Ведомости" пишут, что в "накрутке" участвовало около 300 телефонных номеров, с которых отправили 8000 сообщений. Все они принадлежат одному оператору и используют один тариф. Также специалисты Group-IB заметили необычно высокую активность в одном из регионов сразу после начала голосования. За одного из участников проголосовали более 30 тысяч раз с телефонов, номера которых следуют друг за другом.

Проверка не выявила кибератак или внутреннего воздействия на систему выборов победителя, говорится в материале. Group-IB планирует завершить расследование к концу месяца, а первые результаты уже переданы Первому каналу, а также компании Talpa, которая владеет правами на проект "Голос".

На первом канале заявили, что аудит, который провели после голосования, должен был "подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия" на его итоги. Цели предъявить кому-то обвинения не было.