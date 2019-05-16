В Краснодаре закрыли два дела, связанных с "Открытой Россией"

В Краснодарском крае прекратили два административных дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Дела против главного редактора "Свободных медиа" Владислава Янюшкина и кубанского поэта Максима Дроздова закрыли из-за истечения сроков давности.

Мировая судья участка №33 Анна Апель прекратила административное дело в отношении Янюшкина. В ноябре 2018 года на сайте издания вышла новость, в которой был ролик с логотипом движения "Открытая Россия". В этом видео говорилось о нехватке школ и детских садов в Краснодаре. Главного редактора обвинили в осуществлении деятельности нежелательной организации. Судья прекратила дело из-за истечения срока давности, потому что с момента публикации новости прошло больше полугода.

Мировая судья участка №30 Елена Золотухина закрыла дело против Максима Дроздова. В ноябре 2018 года он участвовал в поэтическом вечере, устроенном "Открытой Россией", а потом репостнул на своей странице в Фейсбук видео с чтений, где был логотип организации. В марте 2019 года против Максима Дроздова возбудили административное дело. На суде прокурор настаивал, что это длящееся правонарушение и его срок надо отсчитывать с момента выявления события, но судья Золотухина не согласилась.

– Прокуратура ужасно работала по этим делам, – говорит Юлия Федотова, юрист проекта "Право 45". – Вменяли распространение информации в интернете, при этом на тех скриншотах, которые предоставляло обвинение, не было видно даже сайта адресной строки. Прокуроры приходили на процессы совершенно не готовые, не могли ответить на вопросы защиты.

Прежде краснодарских судей не смущали в делах, связанных с "Открытой Россией", ни истечение срока давности, ни ошибки в протоколах. Так, за участие в тех же поэтических чтениях составили протокол на эколога Евгения Витишко, хотя срок давности истек. Оштрафовали активиста Евгения Грекова за публикацию видео с логотипом "Открытой России".

– Для меня это большая загадка, почему дела Максима Дроздова и Владислава Янюшкина прекратили. Я предполагаю, что в этот раз прокуратура совсем уж топорно составила материалы. Но практика показывает, что по 20.33 материалы всегда составляют ужасно, и особенно этим грешат в Краснодарском крае. Мы с коллегами до сих пор не можем рационально объяснить эти решения и пребываем в шоке. Но это приятный шок, – говорит Юлия Федотова.

Адвокат считает, что эти судебные решения де-юре не могут помочь тем, кого судят по аналогичным делам, поскольку в России не прецедентное право. То есть, если один суд принимает определенное решение, другой суд не обязан принимать такое же по идентичному делу. Но де-факто судьи отслеживают практику применения закона другими судами. Это позволит адвокатам ссылаться на дела Максима Дроздова и Владислава Янюшкина в похожих процессах.

В России нежелательными организациями признаны две британские организации, связанные с Михаилом Ходорковским. Действующая в России "Открытая Россия" утверждает, что никак с ними не связана, однако против её активистов регулярно возбуждают административные и даже уголовные дела по статье о нежелательных организациях.