На эколога Витишко составили протокол за видео с чтением стихов

В Краснодаре на эколога Евгения Витишко составили административный протокол об осуществлении деятельности нежелательной организации, сообщает "МБХ медиа".

Поводом для обвинений послужило то, что Витишко сделал на своей странице в Фейсбуке репост видеозаписи с поэтического вечера "Открытая капуста", организованного "Открытой Россией". На видео поэт Максим Дроздов читает стихи - ранее на него также составили протокол за участие в мероприятии. По словам Витишко, во время проведения поэтических чтений он тоже прочитал свои стихи, которые написал в колонии.

Адвокат эколога Алексей Аванесян уточнил, что материалы дела Витишко уже направлены в суд. Обвиняемому грозит до 15 тысяч рублей штрафа.