На эколога Витишко составили протокол за видео с чтением стихов

В Краснодаре на эколога Евгения Витишко составили административный протокол об осуществлении деятельности нежелательной организации, сообщает "МБХ медиа".
Поводом для обвинений послужило то, что Витишко сделал на своей странице в Фейсбуке репост видеозаписи с поэтического вечера "Открытая капуста", организованного "Открытой Россией". На видео поэт Максим Дроздов читает стихи - ранее на него также составили протокол за участие в мероприятии. По словам Витишко, во время проведения поэтических чтений он тоже прочитал свои стихи, которые написал в колонии.
Адвокат эколога Алексей Аванесян уточнил, что материалы дела Витишко уже направлены в суд. Обвиняемому грозит до 15 тысяч рублей штрафа.
- В 2012-м году краснодарский эколог Евгений Витишко был признан виновным в проче забора так называемой "дачи Ткачева" – участка леса, обнесённого металлическими щитами, за которыми, предположительно, должны были построить летнюю резиденцию губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Витишко приговорили к трём годам колонии условно. В конце 2013 года из-за "систематических нарушений" ему изменили приговор с условного на реальный и отправили на три года в колонию-поселение в Тамбовской области. 22 декабря 2015 года Евгения Витишко освободили из колонии.
- Зарегистрированные в Великобритании и связанные с экс-главой компании ЮКОС Михаилом Ходорковским организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia) были признаны нежелательными после того, как в мае 2015 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому организациям, представляющим, по мнению прокуратуры, "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя", запрещается работать на территории России. В российском движении "Открытая Россия" заявляли, что оно не имеет никакого отношения к британским структурам. Генпрокуратура также отмечала, что запрет иностранных организаций не отразится на работе одноимённого российского движения. Однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ медиа". Кроме того, полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и арестовывает её активистов, проводит у них обыски. За последние два года против них были возбуждены несколько десятков административных дел.
- 23 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было заведено первое в России уголовное дело по статье "Деятельность нежелательной организации". В настоящее время Шевченко находится под домашним арестом. Вскоре после ареста в реанимации умерла дочь активистки, у которой была первая степень инвалидности. Кроме Шевченко, подозреваемым по ещё одному уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации стал бывший координатор движения "Открытая Россия" в Екатеринбурге Максим Верников. В марте после обыска активиста отпустили домой под обязательство о явке. Также у Верникова изъяли загранпаспорт и обязали его сообщать следователю об отъездах за пределы области.
- В марте этого года конференция "Открытой России" приняла решение о ликвидации движения. Как сообщила его пресс-секретарь Наталья Грязневич, это было сделано для защиты активистов от преследований. Незадолго до этого "Открытая Россия" направила в Министерство юстиции документы на регистрацию общественной организации.
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