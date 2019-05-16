При авиаударе по столице Йемена пострадали две россиянки

Две россиянки пострадали в четверг после авиаудара сил возглавляемой Саудовской Аравией международной коалиции по столице Йемена Сане, контролируемой вооружённой шиитской группировкой хуситов. Всего в результате авианалёта ранены 52 человека, шестеро убиты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на хуситский телеканал, цитирующий министра здравоохранения контролируемых повстанцами территорий.

Коалиция арабских стран нанесла авиаудары по Сане после того, как хуситы взяли на себя ответственность за атаку на две нефтеперекачивающие станции в Саудовской Аравии во вторник. Несмотря на то что целью налёта стали 9 военных объектов, при атаке пострадали гражданские объекты, рассказывает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Пострадавшие россиянки, имена которых не называются, работают в секторе здравоохранения, отметил хуситский канал. Посол России в стране Владимир Дедушкин заявил агентству "РИА Новости", что дипломатическое представительство проверяет информацию о раненых россиянках.