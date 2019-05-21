Бедные дети. Стефания Кулаева – о ловушке "по приколу"

В середине мая правозащитники вновь организовали сход "В защиту нового поколения", пытаясь поддержать молодых людей, подвергающихся репрессиям за политический активизм. Преследуемым по делу "Сети" антифашистам и ребятам из московского "Нового величия" около 20 лет – и вот взрослые, нередко уже немолодые люди стоят в пикетах "за наших детей". В Петербурге в СИЗО сидят совсем мальчишки (18 лет) – "навальнята" Владимир Казаченко (он еще и активист демократического движения "Весна") и Вадим Тишкин, но за них, к сожалению, пока вступаются мало. Только товарищи по борьбе записали видео в защиту Казаченко.

Владимира Казаченко арестовали по дороге на суд, обвинялся он в тот раз в нарушении общественного порядка в связи с акцией в поддержку арестованной в Ростове участницы "Открытой России" Анастасии Шевченко. Петербургские активисты тогда успели на несколько минут перекрыть Невский плакатом "Открытая Россия вместо Путина", Казаченко кричал в мегафон, был задержан, избит (видно на опубликованных "Весной" фотографиях), после выхода из полиции зафиксировал побои и планировал жаловаться… О чём они думали, эти дети, когда бесстрашно выступали против пыток, цензуры, политических репрессий, растягивали баннеры с пожеланием ко дню рождения президента "Долгих лет тюрьмы" или вывешивали лозунги на мосту в дни чемпионата мира по футболу?

Вот их колонна выходит на Невский проспект – в ватникообразных куртках с нашитыми лагерными номерами, руки и ноги скованы кандалами, на груди висят плакаты. Впереди идет 17-летний тогда Владимир Казаченко, с плакатом "Выбираем президента – сажаем людей". Это выступление стало реакцией на информацию об уже готовом списке политических активистов Петербурга, подлежащих задержанию и аресту в преддверии президентских выборов 2018 года. За Казаченко идут другие юные участники акции, комментирует ее Илья Гантварг, он несет плакат с собственным именем – оно оказалось в списке назначенных к превентивным арестам. Илья говорит: "Даже если нас всех – идущих здесь – и посадят-таки, я уверен, что найдутся другие хорошие ребята…"

Илья вскоре был арестован на 10 суток. Выйдя из приемника, в интервью "Фонтанке" Гантварг отчасти ответил на вопрос о том, как такие, как он, относятся к очевидным рискам их юной борьбы с режимом, как смотрят на возможность серьезных репрессий, настоящих тюремных сроков, пыток: "Мы знаем о том, как в ФСБ пытали антифашистов. Я вообще не понимаю, как это возможно. Это отвратительно, это просто дикость. Но всё-таки по отношению к демократическим активистам они пытаются соблюдать некие правила игры". И трогательно объяснил свои мотивы участия в несанкционированных митингах и демонстрациях: "Через 50 лет я смогу открыть учебник истории и сказать внучку: – А знаешь, 26 марта 2017 года я стоял и скандировал, и мы не боялись".

Что наносит ребенку травму – любовь с юным, хоть и совершеннолетним парнем – или отвратительные публикации в СМИ?

Наверное, вот так и чувствовал каждый – гордость, что не боялись, и уверенность, что худшее просто не может случиться. Но беда уже ходила за некоторыми из них по пятам. Думаю, у Владимира Казаченко накопился критический вес этих задержаний – на митингах (против фальсификаций на выборах, против коррупции и пенсионной реформы), на пикетах (в защиту политических заключенных, в память о жертвах сталинского террора), при подготовке акций (за неимением лучшего обвинения ему один раз написали в протоколе "за самовольный выход из дома"), за надпись "Навальный" на плаще (административное правонарушение в этот раз было элегантно названо "самоуправство")… Нередко в этих пикетах с ним рядом стояли его друзья – любимая девушка Женя, друг Вадим Тишкин и его юная подруга.

Мама Казаченко рассказала, что Владимир и Женя собирались пожениться. Отец возлюбленной Тишкина знал о романе своей дочери, хорошо относился к её парню. Всё бы, наверное, сложилось у них у всех хорошо – если бы не слежка, которой они все не учитывали, безоглядно живя в своём мире. Проговорилась "желтая пресса", поносящая Казаченко и Тишкина после известия об аресте молодых людей "за развратные действия": "Загубили ребятки свою жизнь протестом". Именно протестом – а не отношениями с девушками; эти отношения, конечно, никого бы не интересовали, если бы перед политической полицией не стояла цель "найти статью". Статью искали усердно – устроили бы и наркотики, и любой другой повод. Как признают те же СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, проводя обыск, их сотрудники "искали всё, что может представлять интерес. Запрещённых веществ не нашли, зато по обоим адресам нашли кипы листовок и вещей с оппозиционной и протестной символикой".

Но за кипы листовок сажать их не стали, потому что удалось заполучить другой компромат, фото и видео из телефона школьницы, подруги Тишкина. Девочку, задержав на улице, угрозами заставили показать содержимое телефона, а там оказались "искомые" активисты с подругами, да ещё голые. Парни были уже совершеннолетними (хотя только-только), а девушки нет, младшей не было 16. Как объяснили ребята, эти фотографии и видео были ими сделаны "по приколу", для смеху, отношения же были у каждого со своей девушкой. Не постеснявшимся опубликовать эти фотографии журналистам "потерпевшая" объяснила, что только имитировала секс: "У нас не было такого, чтобы вдвоём все делали".

Цинизм "защитников" девочки от её возлюбленного ярко проявился в том, что сразу после получения доступа полиции к телефону "потерпевшей" фотографии ее в обнаженном виде оказались в Сети, а потом широко разошлись по электронным СМИ, даже появились на рекламных щитах на улицах Петербурга!

Что наносит ребенку травму – любовь с юным, хоть и совершеннолетним парнем – или такие вот публикации? Законы европейских стран по-разному определяют "возраст согласия", во многих из них в 14 лет вполне допустим добровольный секс. Даже там, где закон требует от совершеннолетних дождаться 15- или 16-летия, почти всегда признается, что это ограничение не касается подростков, то есть людей, близких по возрасту. К тому, чтобы не преследовать подростков, включая и совершеннолетних, "за фактически не связанные с эксплуатацией половые отношения по взаимному согласию", призвал и Комитет по правам ребенка ООН в своем "Замечании общего порядка №20". Учитывают суды в Европе и фактор влюблённости, отношения влюблённых молодых людей часто не признают преступлением, даже когда один из них совсем молод. Думаю, это действительно важно – грозная статья Уголовного кодекса о "развратных действиях по предварительному сговору" (от 7 до 15 лет заключения!) писалась не про таких, как Тишкин и Казаченко, это про настоящих взрослых развратников, которые выбирают себе молоденьких жертв. А тут ещё вопрос, кто из этих мальчиков и девочек был психологически старше? Любовь, общая борьба, раз сдуру снялись все в голом виде "по приколу"…

14 мая Тишкина очередной раз оставили под стражей, хотя как "потерпевшая", так и ее законный представитель просили юношу отпустить. Их с Казаченко проверяют теперь судебные психиатры в больнице. Вспоминаются их акции в защиту историка Юрия Дмитриева и плакат "Кому нужна психиатрическая экспертиза?".

Бедные дети!

Стефания Кулаева – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​