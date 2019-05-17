Челси Мэннинг вновь арестовали за отказ дать показания о WikiLeaks

Суд в США вновь отправил под стражу бывшую военнослужащую сухопутных сил США Челси Мэннинг за повторный отказ дать показания перед большим жюри по делу сайта WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа.

В марте Мэннинг была взята под стражу за неуважение к суду, разбиравшему дело сайта WikiLeaks, который в 2010 году предал огласке служебные документы Пентагона и Государственного департамента. Она провела под арестом два месяца и была освобождена 10 мая. Мэннинг соглашалась давать показания суду, но только в порядке открытого разбирательства. Прокуратура же настаивала на закрытом заседании, поскольку на нем должна была фигурировать конфиденциальная информация.

Бывшая военнослужащая заявила, что не будет исполнять требования большого жюри, а угроза снова оказаться в тюрьме, не изменит её позиции.

В 2010 году, бывший армейский аналитик, трансгендер Брэдли Мэннинг (позднее Челси Мэннинг) передала сайту WikiLeaks многие десятки тысяч секретных документов, относящихся к войне в Ираке и в Афганистане. Материалы содержали сведения о возможных преступлениях, совершённых солдатами США и их союзниками, а также секретную переписку между американскими дипломатами, работавшими в разных странах. Её поступок создал ей репутацию борца против сокрытия правды. Однако американские власти сочли её изменником родины. Именно утечка сведений, произошедшая благодаря Мэннинг, превратила сайт WikiLeaks в заметную силу международного движения за раскрытие секретов.



В 2013 году Челси Мэннинг была осуждена на 35 лет тюрьмы строгого режима, но была помилована бывшим президентом США Бараком Обамой и в мае 2017 года вышла на свободу.

Основателя сайта WikiLeaks Джулиана Асссанжа в США обвиняют в том, что он помог рядовому Челси Мэннинг взломать компьютер Пентагона с целью получения доступа к секретной информации. По этому обвинению Ассанжу грозит в США до 5 лет лишения свободы. Он, однако, опасается, что в Соединённых Штатах могут выдвинуть против него более серьёзные обвинения вплоть до госизмены. Юристы Ассанжа заявляют, что будут делать всё, чтобы избежать его экстрадиции в США. В настоящее время Ассанж отбывает наказание в тюрьме в Великобритании за нарушение условий освобождения под залог.