Депутатская фракция "Народного фронта" объявит в пятницу о выходе из коалиции в Верховной Раде, — сообщает "Украинская правда". Это должно заблокировать роспуск парламента избранным президентом страны Владимиром Зеленским.

Накануне советник Зеленского Дмитрий Разумков в эфире канала "1+1" заявил, что избранный президент распустит парламент после вступления в должность, пользуясь тем, что в Раде не создана правящая коалиция. После выхода "Народного фронта" парламенту будет дано 30 дней на создание коалиции, а значит, президент не сможет воспользоваться этим правом, отмечает "Украинская правда".

Если Рада не будет распущена, выборы в неё должны состояться в октябре этого года. Согласно предвыборному опросу Украинского института социальных исследований и Социологической группы "Рейтинг", их цитирует "Интерфакс-Украина", если бы выборы состоялись в это воскресенье, пятипроцентный барьер преодолели четыре партии.

"Слуга народа" избранного президента Владимира Зеленского набрала бы 29,5 процентов голосов, выступающая за улучшение отношений с Россией "Оппозиционная платформа – За жизнь" — 8,1 процента, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" с действующим президентом во главе — 7,8 процента, "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 6,7.

Опрос проводился до того, как о создании новой партии объявил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, пользующийся, согласно ранним опросам, высоким электоральным рейтингом.