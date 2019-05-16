Мэр Екатеринбурга: строительство храма приостановлено. ВИДЕО ПРОТЕСТОВ

В Екатеринбурге четвертый день продолжаются протесты против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. В четверг полиция организовала оцепление на месте митинга. По информации СМИ, мэр города Александр Высокинский заявил, что стройка храма приостановлена. Однако забор в сквере остаётся и его охраняют сотрудники ОМОН.
Радио Свобода вело прямую трансляцию протестов в четверг вечером.
С митингующими встретились мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и бывший глава Евгений Ройзман. В адрес действующего главы города участники акции скандировали "Позор!" и "В отставку!". Высокинский попытался объяснить, почему удобнее провести опрос по вопросу строительства храма, а не референдум, как того требуют митингующие. Глава города пригласил 18 мая в мэрию на встречу журналистов и 30 человек от митингующих, чтобы обсудить ситуацию.
В сквер третий день подряд приходит протоиерей Максим Миняйло. Он выступает за строительство храма и пытается дискутировать с участниками митинга. В разговоре с корреспондентом Радио Свобода он заявил, что поддерживает идею проведения опроса среди местных жителей.
Ранее президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района Екатеринбурга, где на месте сквера в центре города собираются построить православный храм.
- В Екатеринбурге с понедельника продолжаются акции протеста против возведения храма на месте сквера у Театра драмы. Они уже привели к столкновениям участников протеста с полицией и охраной стройки. Задержаны и арестованы десятки человек, участники акции жалуются на применение насилия со стороны полиции.
- В пресс-службе Кремля в четверг назвали оправданным применение силы в отношении участников протестов против строительства храма в Екатеринбурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что действия сотрудников правоохранительных органов стали реакцией на провокацию и "различные проявления непозволительного поведения". По его словам, власти Екатеринбурга продолжают диалог с теми, кто хочет этот диалог вести.
- Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл встречу между противниками и сторонниками строительства храма. Противники стройки назвали её безрезультатной. По итогам встречи вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что у властей нет никаких оснований, чтобы переносить место строительства объекта. Компромиссом со стороны чиновников он назвал возможность строительства новых зелёных зон в городе.
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